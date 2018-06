Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’dan, La Liga ekiplerinden Celta Vigo’ya transfer olan Okay Yokuşlu, Türkiye’nin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Okay Yokuşlu, futbolculuk hayatında yokuşları âdeta koşarak çıktı. Futbola Altay altyapısında başlayan 1994 doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı formayla ilk resmî maçını henüz 16 yaşını doldurmadan 17 Ocak 2010’da Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Tokatspor’a karşı oynadı. 2009-2010 sezonunda 12 lig ve 2 kupa maçında mücadele eden Okay, o sezon 2 gole imza attı. Profesyonel kariyerindeki ilk golünü 23 Ocak 2010’da 1. Lig maçında Orduspor’a kaydeden Okay, ligin en genç golcüsü unvanını eline geçirdi. Okay Yokuşlu, 2011-2012 sezonunda 2,3 milyon lira bonservis ücretiyle Süper Lig temsilcisi Kayserispor’a transfer olduktan sonra 2015-2016’da da 2 milyon avro sözleşme fesih bedeliyle Trabzonspor ile anlaşma imzaladı.

Beşiktaş’a tavsiye ettim

Bordo-mavili ekipte başarılı performansını sürdüren 24 yaşındaki Okay Yokuşlu, 6 milyon avro bonservis bedeliyle şimdi de İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Lucescu’nun son dönemde Millî Takım’daki prenslerinden biri olan Okay için eski hocaları övgü dolu sözler kullandı. Okay’a Altay’ın A takımında ilk defa şans veren teknik direktör Fuat Yaman, “Onda iyi futbolcu kumaşı küçüklüğünde de vardı” dedi. Yaman, “Okay, 15 yaşındayken de çok olgun bir oyuncunun futbol kafasına sahipti. Okay, futbolu doğru oynayan bir çocuktu, fiziği de yaşıtlarına göre gelişmişti. Daha az yıpranabileceği bölgelerde forvet arkasında kullandım. Zamanında Beşiktaş’a da defalarca Okay Yokuşlu’yu anlatmıştım. Okay Yokuşlu Celta Vigo’da başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.