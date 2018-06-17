Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya İsviçre maçı canlı skor kaç kaç ile Brezilya İsviçre maçı TRT 1 şifresiz izle gibi merak ettikleriniz burada. Dünya Kupasında grup maçları heyecanı başladı. Bu akşam Brezilya, İsviçre ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Brezilya İsviçre maçı canlı skor kaç kaç ve Brezilya İsviçre maçı TRT 1 şifresiz canlı izle gibi detayları araştırıyor. İsviçre, Sırbistan, Kosta Rika ve Brezilya'nın yer aldığı E Grubu'ndaki ikinci maçta turnuvanın favorilerinden olan Brezilya, İsviçre ile karşılaşıyor. İsviçre karşısında işini şansa bırakmak istemeyen Brezilya, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. İsviçre ise gol veya goller bularak güçlü rakibi Brezilya karşısında 3 puan için mücadele ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Brezilya İsviçre maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Brezilya İsviçre maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya ile İsviçre karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Cesar Ramos (Meksika) yönetecek. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Panzerler'den 7 gol yemişlerdi

Evindeki kupanın yarı finalinde Almanya'dan 7 gol yiyerek elenen Brezilya, Rusya'ya umutlu geldi. Atletik ve yetenekli oyuncularıyla şampiyonluğa göz koydular. En büyük kozları ise Neymar olacak.

İsviçre turnuvaya renk katma peşinde

İsviçre katıldığı bir kupaya daha renk katma peşinde... Kadrosu yaşlanıyor ancak yetenekli yıldızları son bir kez tüm güçleriyle sahada olacak. Xhaka yine takımın beyni pozisyonunda. Hücum hattında güvendikleri isim ise Seferovic.

17 Haziran Pazar

E Grubu - 15:00 - Kosta Rika - Sırbistan - TRT1, TRT4K

F Grubu - 18:00 - Almanya - Meksika - TRT1, TRT4K

E Grubu - 21:00 - Brezilya - İsviçre - TRT1, TRT4K

18 Haziran Pazartesi

F Grubu - 15:00 - İsveç - Güney Kore - TRT1, TRT4K

G Grubu - 18:00 - Belçika - Panama - TRT1, TRT4K

G Grubu - 21:00 - Tunus - İngiltere TRT1, TRT4K

19 Haziran Salı

H Grubu - 15:00 - Kolombiya - Japonya - TRT1, TRT4K

H Grubu - 18:00 - Polonya - Senegal - TRT1, TRT4K

A Grubu - 21:00 - Rusya - Mısır - TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu - 15:00 - Portekiz - Fas - TRT1, TRT4K

A Grubu - 18:00 - Uruguay - Suudi Arabistan - TRT1, TRT4K

B Grubu - 21:00 - İran - İspanya - TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu 15: 00 Danimarka - Avustralya TRT1, TRT4K

C Grubu 18:00 Fransa - Peru TRT1, TRT4K

D Grubu 21:00 Arjantin - Hırvatistan TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu 15:00 Brezilya - Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu 18: 00 Nijerya - İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu 21:00 Sırbistan - İsviçre TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu 15:00 Belçika - Tunus TRT1, TRT4K

F Grubu 18:00 Güney Kore - Meksika TRT1, TRT4K

F Grubu 21:00 Almanya - İsveç TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu 15:00 İngiltere - Panama TRT1, TRT4K

H Grubu 18:00 Japonya - Senegal TRT1, TRT4K

H Grubu 21:00 Polonya - Kolombiya TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu 17:00 Suudi Arabistan - Mısır TRTSPOR

A Grubu 17:00 Uruguay - Rusya TRT1, TRT4K

B Grubu 21:00 İran - Portekiz TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

B Grubu 21:00 İspanya - Fas TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu 17:00 Avustralya - Peru TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

C Grubu 17:00 Danimarka - Fransa TRT1, TRT4K,

D Grubu 21:00 Nijerya - Arjantin TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

D Grubu 21:00 İzlanda - Hırvatistan TRT1, TRT4K,

27 Haziran Çarşamba

F Grubu 17:00 Güney Kore - Almanya TRT1, TRT4K,

F Grubu 17:00 Meksika - İsveç TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu 21:00 İsviçre - Kosta Rika TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu 21:00 Sırbistan - Brezilya TRT1, TRT4K,

28 Haziran Perşembe

H Grubu 17:00 Senegal - Kolombiya TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

H Grubu 17:00 Japonya - Polonya TRT1, TRT4K,

G Grubu 21:00 İngiltere - Belçika TRT1, TRT4K,

G Grubu 21:00 Panama - Tunus TRTSPOR, TRT4K (Banttan)