Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin sessiz takımlarından biri olan Trabzonspor, maddi sıkıntılar sebebiyle adımlarını dikkatli atmak istiyor. Sözleşmesi sona eren N’Doye’nin takımdan ayrılması, geçen sezonu kulübede geçiren Rodallega’nın da gitmek istemesi sebebiyle golcü arayan bordo-mavililerin Thierry Ambrose’yi yakın markaja aldığı ortaya çıktı. Geçen sezon Hollanda Ligi takımlarından Nac Breda’da kiralık olarak forma giyen Manchester City’li oyuncu için Trabzonspor yönetiminin yoklamada bulunduğu belirtildi. 21 yaşındaki Fransız golcü, bu sezon Hollanda’da 10 gol atıp 5 asist yaptı.

Ele avuca sığmıyor

Ambrose’nin scout ekibini büyüleyen tarafı ise topla çok hızlı olması. Kısa zamanda hızlanmasıyla ve birebir oyunda rakiplerini çabuk ekarte etme özelliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu kaleyi karşıdan gören pozisyonlarda etkili olabiliyor. Defans arkasına sarkarak pozisyon bulmayı seven Fransız oyuncu kontratak futboluna yatkın bir isim. Genç yıldızın zayıf yönü ise hava toplarındaki etkisizliği. Scout ekibinin listesinde Ambrose dışında başka oyuncuların da olduğu belirtilirken, yönetimin vereceği karara göre transfer şekillendirilecek.

Medical Park turu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu’yla ilgili planlarını açıkladı. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda “Gençler, stadımızda günün belirli saatlerinde rehber eşliğinde ziyaretçi turları yapmayı planlıyoruz” dedi. Müzenin stada taşınması düşünülürken, cüzi ücret karşılığında ziyaretçiler efsane oyuncuların gollerini özel ekrandan izleyebilecek.