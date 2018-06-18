Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesinde sona gelinirken, sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk, Phillip Cocu hamlesi için olumlu referanslar verdi. Hollanda basınına konuşan Hooijdonk “Cocu için büyük bir fırsat var, bunu kaçırmamalı” yorumunu yaptı. Fenerbahçe’nin bu tercihinin ilk başta kendisini şaşırttığını ifade eden Hollandalı futbol adamı “Fenerbahçe büyük imkânları olan üst düzey bir kulüp. Cocu tercihi şaşırtıcı oldu ama bu Cocu için bir fırsat olabilir. O da bu fırsatı kullanmak istiyor. En doğal hakkı’’ ifadelerini kullandı. Cocu’nun Fenerbahçe’de çok şey kazanabileceğini de dile getiren Hooijdonk ‘’Geçen sezonu ikinci bitirmesine, kupa finalinde kaybetmesine rağmen Fenerbahçe adına kötü geçmedi. Phillip’in orada kazanacağı çok şey var’’ dedi.

Dört maç kaybedersen kovulursun!

Cocu’yu Türkiye’deki bir konu hakkında da uyaran Hooijdonk ‘’Türkiye’deki ortam çok çılgın olabiliyor. Yani eğer 4 maç kaybederseniz, evinize gönderilebilirsiniz’’ diye konuştu. Cocu’nun Fenerbahçe’den gelen teklif sonrasında Guus Hiddink’e danıştığı öğrenildi. Bir dönem Fenerbahçe ve Türk Millî Takımı’nı çalıştıran Hiddink’in, Hollandalı genç teknik adama İstanbul’a gitme tavsiyesinde bulunduğu belirtildi. Hiddink’ten olumlu referans alan Cocu’nun sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmesine önemli rol oynadığı ifade edildi. Önceki gün PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands, Cocu için Fenerbahçe’nin kendileriyle irtibata geçmesi gerektiğini belirtmişti. Sarı-lacivertlilerin PSV’ye 1,5 milyon avro tazminat ödeyeceği öğrenildi.

Koç'a büyük ilgi

Fenerbahçe’nin bayramlaşma törenine ilgi büyük oldu. Çok sayıda delege ve taraftar tören için tesislerin yolunu tuttu. Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler delegelerle yakından ilgilendi. Başkan Koç “Ramazan Bayramınız kutlu olsun. İnşallah sağlıklı, huzurlu, neşeli mutluluk içinde, sarı-lacivert başarılar içinde nice bayramlar yaşarız” dedi. Taraftarlar Koç ile hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı.

Bayramlaşmada Galatasaray marşı

Fenerbahçe’nin dün yapılan bayramlaşma töreninde Galatasaray marşının çalınması gündeme damga vurdu. Ali Koç’un ilk defa ‘başkan’ sıfatıyla katıldığı törende bir anda hoparlörden ‘Şereftir Seni Sevmek’ adlı Galatasaray marşı çalmaya başladı. Ortam bir anda buz keserken görevliler hemen müdahale edip marşı durdurdu. Yaklaşık 20 saniye süren karmaşanın YouTube’un otomatik oynatma özelliğinden meydana geldiği açıklandı.

Mali inceleme sürüyor

Fenerbahçe yönetimi, kulübün gerçek mali durumunu ortaya koymak için incelemelerini sürdürüyor. Yönetim temmuz ayının sonunda yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına kadar incelemeleri tamamlayıp açıklamalarda bulunacak.

Kaleci aranıyor

Kameni ile yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe, Volkan Demirel’i zorlayacak bir isim arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Maccabi Tel Aviv’in 22 yaşındaki Sırp kalecisi Predrag Rajkovic ile PSG’nin 27 yaşındaki Alman kalecisi Kevin Trapp var.

Guiliano satılabilir

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Giuliano’yu da satış listesine koydu. Mali Fair Play sebebiyle sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler iyi bir teklif gelmesi hâlinde Giuliano ile yollarını ayıracak. Brezilyalı yıldıza Almanya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtildi.