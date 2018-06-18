Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sambacılar 20’de öne geçene kadar rakibine nefes aldırmadı. Coutinho ceza sahası dışından jeneriklik bir gole imzasını attı. Golden sonra etkinliği çok azalan Brezilya ikinci yarının başında golü yedi. Zuber faul kokan golle eşitliği sağladı: 1-1. Faul beklentisi içinde olan isim ise Galatasaray’ın yeni stoper adayı Miranda’ydı. Son 15 dakikada oyun tamamen İsviçre yarı sahasına yığıldı. Firminho 79’da Jesus’un yerine girdikten sonra Brezilya’yı daha da hareketlendirdi. İsviçre’de Beşiktaş’ın sağ bek adayı Lang 87’de oyuna dahil oldu. Neymar, Firminho, Miranda ve Augusto ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Brezilya turnuvada Almanya ve Arjantin’den sonra kötü sürpriz yaşayan üçüncü favori oldu.

"Bu takımı dikkate alın"

2011-12 sezonunda Samsunspor’u da çalıştıran İsviçre’nin teknik patronu Vladimir Petkovic Brezilya maçının ardından, “Umarım insanlar artık bizi dikkate alır. Daha önce önemsememeleri çok yazık çünkü zaman zaman iyi futbol oynuyoruz ve elemelerde sadece bir maç kaybettik. Bu takımın kendine olan inancını gösterdik. Sırbistan’a karşı da aynı şekilde oynayacağız” açıklaması yaptı.