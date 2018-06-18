Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası’nın ilk büyük sürprizini son şampiyon Almanya’yı 1-0 yenen Meksika gerçekleştirdi. Luzhniki Stadı’ndaki F Grubu’nun açılış maçı büyük oranda Almanya’nın baskısıyla geçse de ‘futbol asla sadece hücum değildir’ dersi veren Aztekler rakibini tarihinde ilk defa yenmenin keyfini yaşadı. 36’daki kontrada Lozano, Mesut Özil’den sıyrılarak rakip direk dibine gömdü topu âdeta: 0-1. Sonrasında bilinen Alman mekanik hücum uygulamaları vardı sahada. Fakat alan savunmasını mükemmel yapan Aztekler fırsat tanımadı rakibine. Kroos, Werner, Draxler, Reus’un bombardımanlarında 9 kurtarış yapan Ochoa devleşti kalesinde (1966 Dünya Kupası’ndan sonra bu bir rekor).

Kupa sevinci gibi!

Joachim Löw baktı olmuyor 80’de üçlü defansa ve çift forvete (Werner-Gomez) döndü. Fakat bu uygulama Meksika’ya yaradı, Panzer’in ablukasını kırdılar ardından yeni gollük fırsatlar buldular. 6 dakika sonra hatasından döndü, yine tekledi forveti Alman çalıştırıcı, Brandt’i sürdü sahaya ve bir kere daha ablukaya aldı rakip kaleyi. İşte bu Brandt’in müthiş vuruşu Meksika tribünlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Kalan sürede gol olmayınca Aztekler Dünya Kupası finalini kazanmışçasına sevindi saha içinde. Meksika’ya 1-0 kaybeden Almanya ise 2018 Dünya Kupası’nda yenilgi yüzü gören ilk Avrupa ülkesi oldu.

Golle gelen deprem

Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Lozano’nun dün Almanya’yı yıkan golü sonrası ülkede yaşanan sevinç sebebiyle Meksika’nın başşehri Mexico City’de yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika’da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti. Önceki gün oynadığı Danimarka maçında Peru’nun kazandığı penaltıyla birlikte bu ülkede de sarsıntı tespit edilmişti.