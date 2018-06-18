Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakip kaleyi Fulham’da oynayan Mitrovic’le sık sık zorlayan Sırplar ilk yarıda sonuç alamadı. Fakat 56. dakikada jeneriklik bir gol vardı maçta. Kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kazanan Sırbistan’da topun başına Aleksandar Kolarov geçti. Usta işi frikikleriyle bilinen müthiş solak, yine muhteşem bir vuruşla barajı aştı ve kaleci Keylor Navas’ı çaresiz bıraktı: 1-0. Mitrovic 87’de çok net bir fırsatı daha harcayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

Adem’in protestosu

Sırbistan’ın Boşnak asıllı oyuncusu Adem Ljajic, Kosta Rika ile oynanan maç öncesinde millî marş protestosunda bulundu. Müslüman nüfusunun yoğun olduğu Novi Pazar’da doğan 26 yaşındaki oyuncu Sırbistan Millî Marşı’nı okumadı. Adem, daha önce de bu yüzden Sırbistan’ın eski hocası Sinisa Mihajlovic ile tartışmış, bir süre kadro dışı kalmıştı. Tavrından ödün vermeyen Adem Ljajic “Ülkemi seviyorum, ancak kendime de saygı duyuyorum” açıklamasını yapmıştı.