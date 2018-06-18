Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, Teknik Direktör Şenol Güneş’i sıkıntı bastı... Gelecek sezon için iddialı bir takıma sahip olmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, transferde henüz somut adımlar atılmadığı için istediği planları yapamıyor. Siyah-beyazlı takımda şu an için neredeyse hiçbir şey belli değil. Sözleşmesi uzatılan Oğuzhan Özyakup dışında bir gelişme yok. Mitrovic için Club Brugge 3,5 milyon avroluk teklif yaptı. Beşiktaş’taki performansı beğenilmediği için geçen sezon kiralanan Hırvat stoper, Tosic gittiği için kıymete binmiş durumda. Artık kadroda düşünülmeyen Negredo ve Love için tatmin edici bir teklif gelmemesi sebebiyle de golcü transferinde beklenen hamleler yapılamıyor. Burak Yılmaz gelmek için hazır, hatta Ümraniye Tesisleri yakınında ev bile tuttu ama Negredo ya da Love gitmedikçe bu transferin gerçekleşmesi de oldukça zor.

En büyük dert; maddiyat

Atiba’dan da beklenen sevindirici haber gelmedi. Şenol Güneş’in kalmasını istediği Kanadalı için siyah-beyazlı yönetim bir senelik yeni sözleşme teklifi yapmıştı. Ancak Atiba bu teklife henüz cevap vermiş değil. Manuel Fernandes gelmek istiyor ama 4 milyon avro yıllık ücreti ve bonservis problemi transferi çıkmaza sürüklüyor. Sağ bek için 2 aday var: Lang ve Peres. Beşiktaş’ın Lang için yaptığı 4 milyon avroluk teklifi Basel Kulübü büyük ihtimal kabul edecek. Eğer bir aksilik yaşanırsa alternatifte bekletilen Roma forması giyen Peres’e gidilecek. Tolgay Arslan’ın ise ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alman Kulübü Stuttgart 6 milyon avroluk teklif yapmıştı ve taraflar anlaşmaya yakın. Eğer transfer gerçekleşirse siyah-beyazlılar Everton forması giyen Davy Klaassen ya da Manuel Fernandes’ten birini kadrosuna katacak. Son olarak geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Jeremain Lens eğer kamp döneminde de yetersiz görülürse Süper Lig’den kendisini isteyen takımlardan birine kiralanacak.

Quaresma katlıyor!

Dünya Kupası’nda boy gösteren Ricardo Quaresma fiyatını artırıyor. Portekiz’in İspanya ile yaptığı maçta 22 dakika süre almasına rağmen şık hareketleri ve hücuma getirdiği canlılıkla dikkatleri çeken oyuncu için Katar ve Çin kulüpleri sıraya girmiş durumda. Sezon sonunda gelen 10 milyon avroluk teklifler şu anda 12 milyon avro seviyesinde. Portekiz’in Dünya Kupası’nda ilerlemesi, Quaresma’nın da skora asist ya da gollerle katkıda bulunması, Beşiktaş’ın kasasına giren miktarı daha da artıracak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ayrılmasını istememesine rağmen 35 yaşındaki Portekizli yıldıza gelecek 15 milyon avro civarında bir teklifin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Peres için son atak

Sağ bek arayan Beşiktaş’ta gündemdeki isimlerden birisi olan Bruno Peres için yeni bir teşebbüste daha bulunuldu. İtalyan gazetesi Tuttosport gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek Peres’e Torino’nun verdiğinden (Senelik 2 milyon avro) daha yüksek bir ücret teklif etti.

Kalinic iddiası

Yeni sezon için Beşiktaş’ın golcü arayışları devam ederken İtalya basınında çarpıcı bir iddia yer aldı. La Gazetta dello Sport’taki habere göre siyah-beyazlılar, Milan forması giyen Nikola Kalinic’i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Dünya Kupası’nda Nijerya maçında yedek beklemişti.

Bayram sevinci

Beşiktaş Kulübü’nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. Disiplin Kurulu Başkanı Yavuz Özeren ile kurulların ve kongre üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma töreni iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğraflarının çekiminin ardından sona erdi.