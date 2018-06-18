Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Kore maçı canlı skor kaç kaç ve İsveç Güney Kore maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki bu haberde yer alıyor. Meksika, Almanya, İsveç ve Güney Kore'nin yer aldığı F Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün Almanya'yı 1-0 yenerek turnuvada favori gösterilen ülkeye şoku yaşatarak adından söz ettiren Meksika, grupta birinci sırada yer alıyor. Güney Kore ile İsveç ise bugün kozlarını paylaşıyor. İsveç, Güney Kore karşısında gol veya goller bularak gruptaki ilk maçta turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Güney Kore ise zorlu rakibine şoku yaşatmak istiyor. TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak İsveç Güney Kore maçının şifresiz canlı anlatımı ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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İsveç - Güney Kore maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki karşılaşma, Nizhny Novgorod şehrinde oynanacak. Şehir ile aynı adı taşıyan statta yapılacak müsabakanın başlama saati 15.00. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

İsveç’ten 4 maçta 17 gol

İki takım arasında 1’i resmi, 3’ü özel geride kalan 4 maçta İsveç’in 2 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. İsveç, Güney Kore ile oynadığı 4 maçta 17 gol attı. Güney Kore ise rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

İlk maç 1948’de

İsveç ile Güney Kore, ilk kez 1948’de İngiltere’nin başkenti Londra’nın ev sahipliği yaptığı Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karşı karşıya geldi. Avrupa ekibi, ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı çeyrek final mücadelesini 12-0 galip tamamlayarak, tarihi bir sonuç elde etti.

Son iki maç berabere

İki ekip arasındaki ikinci maç ise tam 48 yıl sonra Güney Kore’de oynanan hazırlık karşılaşması oldu. İsveç, deplasmanda oynadığı bu karşılaşmayı da 2-0 galip tamamlamayı başardı. Rekabetteki son 2 maç ise beraberlikle sona erdi. 2005’te ABD’de oynanan hazırlık maçı 1-1, 2005’te Güney Kore’deki mücadele ise 2-2 sona erdi.

İsveç 12. kez Dünya Kupası’nda

İsveç, yarın oynayacağı mücadele ile 12. Dünya Kupası’na başlayacak. Avrupa ekibinin geride kalan 11 turnuvada elde ettiği en büyük başarı, 1950’de Brezilya’da düzenlenen organizasyonda kazandığı 3.’lük olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası’na 12 yıl aradan sonra yeniden katılmayı başaran İsveç, dünya sıralamasında 24. basamakta yer alıyor. İsveç, turnuva tarihinde çıktığı 46 maçta 16 galibiyet, 13 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 74 gol atan İsveç, kalesinde 69 gol gördü.

Güney Kore 10. kez Dünya Kupası’nda

Onuncu kez Dünya Kupası’na katılma hakkını elde eden Güney Kore, FIFA dünya sıralamasında 57. basamakta bulunuyor. Güney Kore, Dünya Kupası tarihinde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, daha önce katıldığı turnuvalardaki en iyi derecesini Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 FIFA Dünya Kupası’nda elde etti.

Söz konusu organizasyonda yarı final oynayan ve üçüncülük müsabakasında Türkiye’ye yenilen Güney Kore, 2010’da da gruplardan çıkmayı başarmış, son 16 turunda elenmişti. Asya temsilcisi, 7 turnuvada ise grup aşamasını geçemedi.

İsveç’in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1938 - Dördüncü

1950 - Üçüncü

1958 - Final

1970 - İlk tur

1974 - İkinci tur

1978 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - Üçüncü

2002 - İkinci tur

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2006 - İkinci tur



İsveç Dünya Kupası Kadrosu

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)

En büyük başarısı çeyrek final olan Meksika’nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur



Meksika Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),

Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),

Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),

Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).