Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus İngiltere maçı canlı skor kaç kaç ve Tunus İngiltere maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınız burada. Dünya Kupasında Tunus ile İngiltere günün son maçında kozlarını paylaşırken; Tunus İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ve Tunus İngiltere maçı canlı skor kaç kaç gibi merak ettikleriniz burada yer alıyor. Belçika, Tunus, İngiltere ve Panama'nın yer aldığı G Grubunda bugün Belçika, Panama karşısında 3 puanı 3 golle alarak liderlik koltuğuna oturdu. Gruptaki diğer maçta ise Tunus ile İngiltere karşılaşıyor. Tunus, güçlü rakibi İngiltere karşısında galip gelerek turnuvaya büyük bir sürpriz ile başlamak istiyor. Şampiyonanın güçlü ekiplerinden İngiltere ise Tunus karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Tunus İngiltere maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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TUNUS İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Tunus ile İngiltere, Volgograd şehrindeki Volgograd Arena’da bu akşam karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geride kalan maçlarda İngiltere 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İngiltere 3 gol atarken, Tunus 1 kez gol sevinci yaşadı.

İNGİLTERE’NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1950 – Grup aşaması 1954 – Çeyrek final 1958 – Grup aşaması 1962 – Çeyrek final 1966 – Şampiyon 1970 – Çeyrek final 1982 – Altıncı 1986 – Çeyrek final 1990 – Dördüncü 1998 – Son 16 2002 – Çeyrek final 2006 – Çeyrek final 2010 – Son 16 2014 – Grup aşaması

İNGİLTERE KADROSU

Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

TUNUS KADROSU

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PERFORMANSI



İngiltere dünya kupası Avrupa elemelerinde yer aldığı F grubunda 10 maçta sekiz galibiyet iki beraberlikle 26 puan topladı ve grubu ilk sırada tamamladı. İngiltere F grubunda Slovenya, İskoçya, Slovakya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.



TUNUS DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ PERFORMANSI



Tunus dünya kupası Afrika elemelerinde A grubunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya ve Gine'ye karşı mücadele etti. Tunus oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı ve grubu ilk sırada tamamladı.