Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şenol Güneş’in yardımcısının kim olacağı konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İlk etapta Beşiktaş eski yıldızı ve Real Madrid efsanesi Guti Hernandez’le el sıkışılmıştı. Hatta Başkan Fikret Orman bizzat Madrid’e giderek Real Madrid’in genç takımını çalıştıran Guti ile anlaşmaya varmıştı. Ancak hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası başlamadan önce Real Madrid ile anlaştığı öğrenilen ve bu yüzden görevine son verilen İspanya Millî Takımı’nın eski teknik direktörü Julen Lopetegui’nin isteği planları bozdu. Lopetegui yeni takımında Guti Hernandez ile çalışmak istediğini bildirdi. Guti’nin de bu teklifi geri çevirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeniden yardımcı antrenör arayışlarına giren Beşiktaş’ta İlhan Mansız’ın ismi bir adım öne çıkmış durumda. Kartal’ın eski golcüsünün de bu görev için oldukça istekli olduğu öğrenildi.



Güneş onu istedi

Daha önce yardımcı antrenör konusuna sıcak bakmayan Şenol Güneş de İlhan Mansız ismine sıcak bakıyor. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede, kulübün yapısını bilmesi, Almanca ve İngilizce konuşabilmesi sebebiyle İlhan Mansız’ın takıma faydalı olacağını söylediği öğrenildi. Hatta yönetimin, Yusuf Şimşek ya da Mustafa Doğan’ı da göreve getirtebileceğini iletmesine rağmen Şenol Güneş’in oyunu Mansız’dan yana kullandığı da gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Şenol Güneş’le birlikte Mansız’la bir araya geleceği ve gelecek planları hakkında bir görüşme yapacağı öğrenildi. Olumlu sonuçlanması beklenen bu görüşmenin ardından Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in yeni yardımcısının İlhan Mansız olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Varela sesleri

Gökhan Gönül’den beklediği verimi alamayan ve geçen sezon savunmanın sağında Adriano’yu oynatmak zorunda kalan Beşiktaş, bu bölgeye takviye için harıl harıl çalışıyor. Siyah-beyazlı kulübün transfer heyetinin gözüne çarpan isimlerden biri de Dünya Kupası’nda boy gösteren Uruguay’ın sağ beki Guillermo Varela oldu. Manchester United ve Real Madrid’in altyapılarında oynayan ve ülkesinde Penarol forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için yönetimin bilgi toplamaya başladığı öğrenildi.

Transfer şampiyonu

Süper Lig’de son 5 sezon içerisinde yapılan transferlerden en fazla gelir elde eden kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulüp, 82 milyon 445 bin avroluk transfer geliriyle başı çekerken, 70 milyon 200 bin avroluk harcama yaptı ve gelir gider dengesinde 12 milyon 245 bin avro kâr sağladı. İşte son 5 sezonda Beşiktaş’tan gidenler: Allan McGregor (1,75 milyon €), Erkan Kaş (375 bin €), Tanju Kayhan (375 bin €), Cenk Gönen (600 bin €), Atınç Nukan (6 milyon €), Ersan Gülüm (7 milyon €), Demba Ba (13 milyon €), Günay Güvenç (75 bin €), Alexis Delgado (400 bin €), Olcay Şahan (200 bin €), Kerim Frei (2.25 milyon €), Gökhan Töre (3 milyon €), Jose Sosa (7,5 milyon €), Rhodolfo (2,4 milyon €), Andreas Beck (2,5 milyon €), Marcelo (7 milyon €), Cenk Tosun (23 milyon €), Dusko Tosic (5 milyon €).

Formalar temmuzda

Beşiktaş Kulübü Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, siyah-beyazlı takımın yeni sezon formalarının temmuz ayında satışa çıkacağını söyledi. İç saha formasının beyaz, alternatif formanın çubuklu olduğu öğrenilirken, dış saha formasının da kırmızı renkte olması bekleniyor.



Vida kapı gibi

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı gösteremeyen stoperi Vida göze girdi. Teknik heyetin, Hırvatistan’ın Nijerya’yı 2-0 yendiği maçta kusursuz bir oyun çıkaran Vida’nın performansından çok memnun olduğu öğrenildi.