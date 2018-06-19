Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda İspanya’ya 3 gol atan Cristiano Ronaldo’yu överek, “Ona gerçekten hayranım. ‘Messi mi, Ronaldo mu’ denirse, Ronaldo’yu çok daha farklı görüyorum. İspanya maçında hat-trick çok önemli. Frikik zaten tartışılmaz. Hele hele Filistin meselesindeki karakteri, bunlar çok önemli. Ronaldo’yu alkışlıyorum. Dünya Kupası’nın favorisi Almanya yenildi, Brezilya’nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum” açıklaması yaptı.