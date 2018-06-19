Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Phillip Cocu’yu oturtmaya hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, futbolcu transferinde de önceliği golcülere vermiş durumda. Fernandao’yu Arap ekibi Al Wehda’ya satan sarı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için Tottenham’la pazarlıkları sürdürürken, taraftar saldırısı sonrası Sporting Lisbon’la sözleşmesini fesheden Bas Dost ile de yakından ilgileniyor. Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim ise Cocu’nun PSV’deki öğrencisi Luuk de Jong. Hepsi de Hollandalı golcü olan Hollandalı adaylarından ikisini kadroya katmak için çabalayan sarı-lacivertliler, önceliği 24 yaşındaki Janssen’e vermiş durumda.

İlk aday Janssen

Janssen’in takıma aşina olması ve Türk futbolunu tanıması önemli bir avantaj teşkil ediyor. Ancak Tottenham, geçen sezon 5 milyon avroya kiraladığı Hollandalı için bu sezon yapılan 2,5 milyon avroluk teklife çok sıcak bakmıyor. Sporting ile yolları ayıran 29 yaşındaki Bas Dost için ise FIFA’nın kararı bekleniyor. FIFA’nın oyuncu için belirleyeceği bedel transferin durumunu netleştirecek ama Sevilla’nın da devrede olması bu transferi zorlaştırıyor. Cocu’nun PSV’den öğrencisi olan 27 yaşındaki santrfor Luuk de Jong’un ise 8 milyon avroluk bonservis bedeli var. Ancak Cocu’nun PSV yönetimiyle bu işi çözme ihtimali sarı-lacivertlileri umutlandırıyor.

Barcelona çıkarması

Ali Koç ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe’de yönetim, taraftarın gönlündeki takımı oluşturmak için yoğun bir çalışma içinde. Sportif Direktör Damien Comolli, Barcelona’nın yıldızlarına sarı-lacivertli formayı giydirmek için Katalanlarla masaya oturmaya hazırlanıyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre, Comolli, Barcelona A Takım Direktörü Pep Segura ve üst düzey yöneticilerle görüşecek. Comolli’nin listesinde yer alan Alcacer (24) forvet, Andre Gomes (24) ve Denis Suarez (24) orta saha, Vermaelen (32) ile Mina (23) stoper, Vidal (28) ise sağ kanat. Önceliği Alcacer, Mina ve Suarez’e veren olan Fenerbahçe, Ali Koç ile Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu arasındaki yakın ilişkilerden faydalanarak bu transferleri bitirmek istiyor.