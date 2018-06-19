Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

UEFA ile yaptığı anlaşma sonrası men cezasından kurtulan ancak adımlarını ekonomik atmak zorunda kalan Galatasaray’da transferde ince eleyip sık dokuyor. Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle eli güçlü olan sarı-kırmızılı takım adına pozitif gelişmeler de var. Mesela Emre Akbaba olayında olduğu gibi. Bu sezon en büyük çıkış gösteren oyuncuların başında gelen Alanyasporlu Akbaba transferin gözdesi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’la adı anılıyordu. Ancak bonservis ücretinin 6 milyon avro civarındaki seyri Emre’nin reytingini düşürmüştü. Millî Takım’a da yükselen genç futbolcu yönetimle görüşüp gönlünün Galatasaray’da olduğunu söyledi ve anlayış gösterilmesini talep etti.



Bennaccer ısrarı

Yerli pazarında bu gelişmeler yaşanırken yurt dışı kaynaklı da haberler çıkıyor. İtalyan Corriere dello Sport, G.Saray’ın listesinde olan Ismael Bennacer için Empoli’ye yeni bir teklif sunduğunu yazdı. 3 milyon avro öneren sarı-kırmızılıların rakamı 4,5 milyon avroya çıkardığı vurgulandı. Haberde 20 yaşındaki Cezayirli orta saha için Empoli kulübünün G.Saray’dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığını yazdı. Bennacer, geçen sezon 39 maçta 2 gol 4 asistle oynadı.

Gümüş-Donk imzayı atıyor

İç transferde iki imza birden geliyor. Sinan Gümüş’ün mukavelesi devam ediyordu ancak yönetim teknik ekibin onayıyla iyileştirmeye gitme kararı aldı. Yıllık 650 bin avro ve maç başı da 7 bin avro kazanan Sinan’ın yüzde 100 zam olması bekleniyor. Mukavelesi sona eren ve senelik 1,5 milyon avro kazanan Donk ile de aynı şartlarda yeni sözleşme yapılacak.



Nagatomo’nun eli kulağında

Geçen sezonun devre arasında Inter’ten kiralanan ve tam isabet sağlanan Yuto Nagatomo’da işlem tamam. Bir süredir kulübü Interi ile bonservis pazarlığında olan Galatasaray yönetiminin hedefine ulaştığı ve Japon oyuncunun tapusunu aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo için İtalyan ekibine 3 milyon avro ödeyecek. Resmî açıklamanın bugün yarın yapılması bekleniyor.