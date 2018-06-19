Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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KOLOMBİYA JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Kolombiya Japonya maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak olan Kolombiya Japonya maçı Moldovia Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.



KOLOMBİYA DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?



Kolobiya Dünya kupası Güney Amerika elemelerinde birbirinden güçlü takımların yer aldığı grubu dördüncü sırada tamamlayarak Dünya kupası gruplarına katılma hakkı elde etti. 10 takımın yer aldığı grupta Kolombiya Brezilya, Uruguay ve Arjantin'in ardından grubunu dördüncü sırada tamamladı. Çıktığı 18 maçta 7 galibiyet alan Kolombiya 6 beraberlik 5 mağlubiyet ile grupta 27 puan topladı.



JAPONYA DÜNYA KUPASI ASYA ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?



Japonya Dünya Kupası Asya elemelerinde B grubunda yer aldı. Suudi Arabistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland'ın yer aldığı grubu ilk sırada tamamladı. Çıktığı 10 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet ile grubunu 20 puan ile lider tamamlayan Japonya, Rusya'nın yolunu tuttu. Dünya kupası grup aşamasında Rusya'da Kolombiya, Polonya ve Senagal'in yer aldığı grupta yer alan Japonya ilk maçında Kolombiya ile mücadele edecek.

4. randevu

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı.

Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 1994'te

İki takımın rekabetindeki ilk maç 2003'te Fransa'nın Saint Etienne şehrinde oynandı. FIFA Konfederasyon Kupası grup mücadelesini Kolombiya 1-0 kazandı.

İkinci karşılaşma ise 2007 yılında Japonya'da oynanan hazırlık mücadelesi oldu. Bu karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

En farklı galibiyet

Kolombiya ve Japonya son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı.

Kolombiya rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Jakcson Martinez (2), Cuadrado ve James Rodriguez atmıştı.

Japonya'nın, bugüne kadar oynadığı maçlarda Kolombiya'ya tek golünü ise Shinji Okazaki kaydetti.

Kolombiya ve Japonya 6. şampiyonasında

Kolombiya ve Japonya, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 6. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı.

Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvaya da deneyimli teknik adam idaresinde çıkacak. Kolombiya daha önce ise 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

Japonya da tıpkı rakibi gibi 6. kez bu büyük heyecanı tadacak. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayacak Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.

Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

Daha önce turnuvaya 5 kez katılan Japonya, Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarısını ilk olarak Güney Kore ile birlikte ev sahipliğini üstlendiği 2002 senesinde yaşadı. O sene H Grubu'nda yer alan Japonya, topladığı 7 puan ile grubu lider olarak tamamlamış, son 16 turunda ise Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. 2010 yılında da gruplardan çıkmayı başaran Japonya, yine 2'nci turda Paraguay'a penaltı atışları sonrası mağlup olarak turnuvayı tamamlamıştı. Japonya, 2014 Dünya Kupası'nda ise C Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvayı kapatmıştı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise Asya ekibi, geçtiğimiz sezon Milan'da aradığını bulamayarak Meksika'nın Pachuca ekibine transfer olan yıldız oyuncusu Keisuke Honda ile başarı arayacak. Honda, Japonya Milli Takımı'nda en çok forma giyen 10'uncu futbolcusu olma özelliğinin yanı sıra attığı 31 golle de en skorer isimler arasında yer alıyor. Öte yandan Asya ekibinde, Galatasaray'dan tanıdık bir isim de var. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu da kadrosunda bulunduran Japonya'nın, 31 yaşındaki tecrübeli isimden de ilk 11'de yararlanması bekleniyor.

KOLOMBİYA BAŞARI İSTİYOR

Japonya ile yarın TSİ 15.00'te yapacağı karşılaşmayla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak olan Kolombiya, kadrosunda bulundurduğu birbirinden önemli yıldızlarıyla birlikte turnuvada başarılı olmak istiyor. Son Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalarak vatandaşlarına büyük bir heyecan yaşatan Güney Amerika ekibi, David Ospina, James Rodriguez ve Radamel Falcao gibi yıldız isimlerle ilk olarak gruptan çıkmaya çalışacak. Toplamda 5 kez Dünya Kupası'na katılma şansı elde etmiş olan Kolombiya, teknik direktör Jose Pekerman'ın önderliğinde başarılı sonuçlara ulaşmak isterken takımın en büyük kozu ise Bayern Munih forması giyen James Rodriguez. 26 yaşındaki oyuncu, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı attığı 6 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.