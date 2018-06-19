Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın devre arasında Kiev ile sözlemşesi bitince bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Vida kısa sürede prim yaptı.

Başına Everton, West Ham Uniyed ve Fulham'ın çektiği 5 İngiliz kulübünün Beşiktaş'a teklifte bulunduğu, yönetiminde bunları değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Açık attırmaya dönen pazarlıklarda önerilen miktar 13 milyon euro + 2 milyon euro bonusa yükseldi. Maaş bütçesini yüzde 35 düşürmek ve yeni oyunculara yer açmak isteyen Beşiktaş, yine de transferi ağırdan alıyor.

Özellikle Fikret Orman'ın yakın çevresine 'Bu rakam daha da artabilir. Dünya Kupası'nın sonuna bekleyelim' dediği belirtiliyor. Vida, Hırvastistan'ın Dünya Kupası'nda Nijerya ile oynadığı ilk maçta çok başarılı bir futbol sergilemişti. (Skor)