Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Mısır maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dünya Kupası A Grubu 2. maçlarında Rusya, Mısır ile karşılaşıyor. Ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı yenerek başladığı turnuvada ikinci galibiyetini almayı planlıyor. Mısır ise yıldızı Salah'ı kullanarak turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor. Turnuvanın ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Salah'ın oynayıp oynayamayacağı büyük merak konusuydu. Mohammed Salah, bu akşam Rusya'ya karşı forma giyiyor. Ayrıca bu kritik mücadelenin 4. hakemliğini Cüneyt Çakır yapıyor. Peki merakla beklenen Rusya Mısır maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç, Salah oynuyor mu? İşte detaylar...

Rusya - Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki de olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

FIFA dünya sıralamasında Mısır önde

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor. Dünya sıralamasında Mısır 45’inci, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya ise 70’inci basamakta bulunuyor.

Rusya’nın 11. Dünya Kupası

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası’nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Rusya, 3’ü SSCB’den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Mısır’ın galibiyeti yok

Üçüncü kez Dünya Kupası’nda yer alan Arap temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 7 gol gördü.

Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır müsabakasında 4. hakem olacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bugün Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonundan Enrique Caceres yönetecek. Bahattin Duran'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelede, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.