Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Kongo asıllı Fransız futbolcu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla kulüp binasında bir araya geldi. Bifouma, başkan Yiğiner ile görüşmesinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan imzayı attı.

Başkan Yiğiner, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, transfer yasağını en kısa sürede kaldıracaklarını belirterek, "İddialı bir takım kurmak istiyoruz. Bu transferle de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bifouma'nın transferini büyük bir gizlilik içinde yürüttüklerinin altını çizen Yiğiner, "Taraftarlarımız rahat olsun, bunun arkası gelecek. Yarışmacı, çatır çatır futbol oynayacak, taraftarı heyecanlandıracak bir takım oluşturmak istiyoruz. Bifouma da bildiğimiz, iyi bir futbolcu. Her yönüyle takıma katkı sağlayacağından şüphem yok. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yiğiner, transfer çalışmalarını son hızla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Yerli ve yabancı görüştüğümüz futbolcular var. Yine bu transferleri de gizlilik içinde yürütüyoruz. Birkaç gün içinde imzaları attıracağız." ifadelerini kullandı.