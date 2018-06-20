Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkanlığa seçilmesiyle başlayan yeni dönemde teknik direktör konusu da netlik kazanmak üzere. Sportif direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Fransız Damien Comolli’yi oturtan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük için Hollandalı Phillip Cocu ile anlaşırken Aykut Kocaman’la da yolları ayırdı. Mali olarak sıkıntılı olan Fenerbahçe Yönetimi, Vitor Pereira’ya ödenecek 1.9 milyon avroluk tazminat yükünün yanı sıra Aykut Kocaman’a da 1 yıllık hak edişi olan 1,5 milyon doları vermeyi göze almıştı ancak tecrübeli teknik adam bu parayı talep etmedi. Kocaman, ayrılık kararının telefonla bildirilmesine kırılsa da Fenerbahçe’yi kendisinin önüne koymaktan vazgeçmedi.

Her şartta Fenerbahçeli

Yönetimle yaptığı görüşmede kendi payına düşen parayı talep etmediğini belirten Aykut Kocaman, sadece yardımcılarının ödemelerinin yapılmasını rica etti. Fenerbahçe’yi önemli bir mali yükten kurtaran Aykut Kocaman’ın bu tavrı yönetim tarafından takdirle karşılanırken, başta eski külünü Konyaspor olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından teklifler alan tecrübeli teknik adamın bir süre dinlenmeyi düşündüğü öğrenildi. Öte yandan sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardıkları Holllandalı Phillip Cocu’nun imzası için de son pürüzleri gidermek üzere. PSV Eindhoven ile sözleşmesi süren Cocu için 1 milyon avroluk tazminatı ödemeyi kabul eden Fenerbahçe’nin önümüzdeki birkaç gün içinde Hollandalı hocayla anlaşmayı resmen ilan edeceği öğrenildi.

Seç-beğen-al

Transfer için önünde tam 49 gün bulunsa da kamp dönemine kadar kadroyu şekillendirmek isteyen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli çalışmalarını hızlandırdı. 7-8 Ağustos’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına transferi tamamlamış olarak çıkmayı planlayan Comolli, önceliği Barcelona’da forma giyen isimlere vermiş durumda. Fransız, Katalanlarla yapacağı görüşmelerin sonuçlarına göre listesindeki diğer isimlerle görüşecek. Barça’nın, Aleix Vidal, Yerry Mina ve Denis Suarez’i kiralamaya sıcak baktığı, ancak golcü Alcacer’i kadroda tutmak istediği belirtiliyor.

11 milyon euro

Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza’ya Premier Lig’den talip var. Geçen sezon West Bromwich’in kapısından dönen sambacı için, bu sefer de Watford, Fulham devrede. Josef’i isteyen Watford’un 9 milyon avro, Fulham’ın ise 11 milyon avroluk teklif yaptığı belirtiliyor. Bu arada transfer döneminde özellikle genç isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe, kadroyu gençleştirmek adına gurbetçi yetenekleri de mercek altına almış durumda. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’in 18 yaşındaki on numarası Ferdi Kadıoğlu.