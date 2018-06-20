Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sağ bek transferi için gündeme birçok isim gelmeye devam ederken, Rafael da Silva için harekete geçmeye karar verildi. 33 yaşına gelen Gökhan Gönül’ün geride kalan sezondaki performansından memnun kalmayan Teknik Direktör Şenol Güneş, sağ beke mutlaka takviye gerektiğini yönetime iletmişti. Ligue 1 ekiplerinden Lyon’da forma giyen Brezilyalı oyuncu için Başkan Orman bugün Fransa’ya gidecek. Lyon kulübünün yetkilileriyle bir araya gelecek olan Orman, her şey planlandığı gibi giderse Rafael transferini bitirerek İstanbul’a dönüş yapacak. Kartal’ın transfer görüşmelerdeki en büyük kozu, 27 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş’ın yaptığı teklifi büyük ölçüde kabul etmesi.



Referanslar sağlam

Rafael’i ikna eden Beşiktaş, Lyon’la ise 3 milyon avro civarında bir ücretle el sıkışmayı hedefliyor. Geçen sezon başında Beşiktaş’tan Lyon’a transfer olan ve Kartal’a 7 milyon avro kazandıran Marcelo, transferde kilit rol oynuyor. Beşiktaş’ı ve İstanbul’u Rafael’e anlatan, olumlu referanslar veren Marcelo, takım arkadaşını ikna ediyor. Marcelo’nun yanı sıra Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Adriano da vatandaşı Rafael ile iletişim hâlinde. Lyon ile 1 yıllık sözleşmesi kalan sambacı, Avrupa vitrinine M. United formasıyla çıkmıştı. Geçen sezon 31 maça çıkan Rafael, 1 gol atarken 2 asist yaptı. Eğer görüşmeden sonuç alınamazsa Basel’de ter döken Michael Lang’a gidilecek. > Murad Tamer