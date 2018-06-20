Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz Fas maçı canlı skor kaç kaç ve Portekiz Fas maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki bu haberde. Dünya Kupasında Portekiz ile Fas karşı karşıya geliyor. Fubol severler ise Portekiz Fas maçı TRT1 şifresiz canlı izle ve Portekiz Fas maçı canlı skor kaç kaç? tarzında detayları araştırıyor. İran, İspanya, Portekiz ve Fas'ın yer aldığı B Grubu'nda ikinci maçlar başlıyor. İlk maçta İspanya ile karşılaşan ve Cristiano Ronaldo'nun attığı 3 golle mücadeleden 3-3 berabere ayrılan Portekiz, bu kez Türk futbols everlerin yakından tanıdığı Youness Belhanda'nın ülkesi Fas ile karşılaşıyor. İran ile ilk maçından 1-0 mağlup ayrılan Fas, güçlü rakibi Portekiz'e şoku yaşatmak için mücadele ediyor. Portekiz ise zengin kadrosuyla birlikte turnuvada yoluna emin adımlarla devam etmek için Fas karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Portekiz Fas maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve özet detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

PORTEKİZ FAS MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Portekiz Fas maçı saat kaçta hangi kanalda izlenecek?

Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasındaki ilk ve tek maç 1986'da

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı. F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti. Fas'a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau'dan gelirken, Portekiz'in tek golünü Diamantino atmıştı.

FIFA sıralamasında büyük fark

Portekiz ile Fas'ın dünya sıralamasındaki yerleri arasında büyük fark bulunuyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz sıralamada 4. sırada yer alıyor. Afrika temsilcisi Fas ise 41. basamakta kendine yer bulabildi.

Portekiz 7. kez Dünya Kupası'nda

Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 27 maça çıktı. Bu maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 27 maçta 46 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Fas 20 yıl sonra

Fas, Rusya'daki Dünya Kupası'na katılarak 20 yıl sonra bu dev organizasyondaki yerini aldı. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü. Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.