Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 121, 2. ön eleme turundan ise 27 takım katıldı.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş, B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St. Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ligde 1. ön eleme turu maçları 12 ile 19 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları ise 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu:

1. ön eleme turu

Stjarnan (İzlanda) - Nömme Kalju (Estonya)

Ilves Tampere (Finlandiya) - Slavia Sofia (Bulgaristan)

Birkirkara (Malta) / KI Klaksvik (Faroe Adaları) - Zalgiris (Litvanya)

Fola Esch (Lüksemburg) / Europa (Cebelitarık) - Priştine (Kosova)

Glenavon (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)

Dunajska Streda (Slovakya) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

Stumbras (Litvanya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Domzale (Slovenya)

Rangers (İskoçya) - Shkupi (Makedonya)

Progres Niederkorn (Lüksemburg) - Gebele (Azerbaycan)

Racing Union (Lüksemburg) - Viitorul (Romanya)

Samtredia (Gürcistan) - Tobol Kostanay (Kazakistan)

Partizani (Arnavutluk) - Maribor (Slovenya)

Neftçi (Azerbaycan) - Ujpest (Macaristan)

Buducnost (Karadağ) - Trencin (Slovakya)

Derry City (İrlanda) - Dinamo Minsk (Belarus)

B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ)

Zaria Balti (Moldova) - Gornik Zabrze (Polonya)

Spartak Subotica (Sırbistan) - Coleraine (Kuzey İrlanda)

Pyunik (Ermenistan) - Vardar (Makedonya)

Shamrock Rovers (İrlanda) - AIK (İsveç)

Connah's Quay (Galler) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Lahti (Finlandiya) - Hafnarfjördur (İzlanda)

Ventspils (Letonya) - Luftetari (Arnavutluk)

Cliftonville (Kuzey İrlanda) - Nordsjaelland (Danimarka)

Banants (Ermenistan) - Saraybosna (Bosna Hersek)

Engordany (Andorra) / Folgore (San Marino) - Kairat (Kazakistan)

Petrocub (Moldova) - Osijek (Hırvatistan)

Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi) - Laçi (Arnavutluk)

Ferencvaros (Macaristan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Balzan (Malta) - Keşla (Azerbaycan)

Honved (Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya)

Rudar Pljevlja (Karadağ) - Partizan (Sırbistan)

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Riga (Letonya)

Milsami Orhei (Moldova) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Radnicki Nis (Sırbistan) - UE Sant Julia (Andorra) / Gzira United (Malta)

Lech Poznan (Polonya) - Gandzasar-Kapan (Ermenistan)

Chikhura Sachkhere (Gürcistan) - Beitar Jerusalem (İsrail)

Vaduz (Lihtenştayn) - Levski Sofya (Bulgaristan)

Zeljeznicar (Bosna Hersek) - Narva Trans (Estonya)

Cefn Druids (Galler) / Trakai (Litvanya) - Irtysh (Kazakistan)

Hibernian (İskoçya) - NSI Runavik (Faroe Adaları)

Rudar Velenje (Slovenya) - Tre Fiori (San Marino) / Bala Town (Galler)

Levadia Tallinn (Estonya) - Dundalk (İrlanda)

IBV (İzlanda) - Sarpsborg (Norveç)

Kopenhag (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

Liepaja (Letonya) - Hacken (İsveç)

2. ön eleme turu

Glenavon (Kuzey İrlanda) / Molde (Norveç) - Anorthosis Famagusta (Kıbrıs Rum Kesimi) / Laçi (Arnavutluk)

Banants (Ermenistan) / Saraybosna (Bosna Hersek) - Atalanta (İtalya)

Birkirkara (Malta) / KI Klaksvik (Faroe Adaları) / Zalgiris (Litvanya) - Vaduz (Lihtenştayn) / Levski Sofya (Bulgaristan)

Engordany (Andorra) / Folgore (San Marino) / Kairat (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Aberdeen (İskoçya) - Burnley (İngiltere)

Rudar Pljevlja (Karadağ) / Partizan (Sırbistan) - Cefn Druids (Galler) / Trakai (Litvanya) / Irtysh (Kazakistan)

Balzan (Malta) / Keşla (Azerbaycan) - Milsami Orhei (Moldova) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Cliftonville (Kuzey İrlanda) / Nordsjaelland (Danimarka) - Shamrock Rovers (İrlanda) / AIK (İsveç)

Rudar Velenje (Slovenya) / Tre Fiori (San Marino) / Bala Town (Galler) - FCSB (Romanya)

Hapoel Haifa (İsrail) - Lahti (Finlandiya) / Hafnarfjördur (İzlanda)

Levadia Tallinn (Estonya) / Dundalk (İrlanda) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Zaria Balti (Moldova) / Gornik Zabrze (Polonya) - Buducnost (Karadağ) / Trencin (Slovakya)

Ferencvaros (Macaristan) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Radnicki Nis (Sırbistan) / UE Sant Julia (Andorra) / Gzira United (Malta)

CSKA Sofya (Bulgaristan) / Riga (Letonya) - Admira Wacker (Avusturya)

Spartak Subotica (Sırbistan) / Coleraine (Kuzey İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

RB Leipzig (Almanya) - Liepaja (Letonya) / Hacken (İsveç)

Stjarnan (İzlanda) / Nömme Kalju (Estonya) - Kopenhag (Danimarka) / KuPS Kuopio (Finlandiya)

Ufa (Rusya) - Siroki Brijeg (Bosna Hersek) / Domzale (Slovenya)

Samtredia (Gürcistan) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Pyunik (Ermenistan) / Vardar (Makedonya)

Jagiellonia Bialystok (Polonya) - Rio Ave (Portekiz)

LASK Linz (Avusturya) - Lillestrom (Norveç)

Honved (Macaristan) / Rabotnicki (Makedonya) - Progres Niederkorn (Lüksemburg) / Gebele (Azerbaycan)

Petrocub (Moldova) / Osijek (Hırvatistan) - Rangers (İskoçya) / Shkupi (Makedonya)

B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) / OFK Titograd (Karadağ) - Beşiktaş

Dunajska Streda (Slovakya) / Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Derry City (İrlanda) / Dinamo Minsk (Belarus)

Ventspils (Letonya) / Luftetari (Arnavutluk) - Bordeaux (Fransa)

Zeljeznicar (Bosna Hersek) / Narva Trans (Estonya) - Stumbras (Litvanya) / Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

Racing Union (Lüksemburg) / Viitorul (Romanya) - Vitesse (Hollanda)

St. Gallen (İsviçre) - IBV (İzlanda) / Sarpsborg (Norveç)

Dinamo Brest (Belarus) - Atromitos (Yunanistan)

Sevilla (İspanya) - Neftçi (Azerbaycan) / Ujpest (Macaristan)

Connah's Quay (Galler) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - Lech Poznan (Polonya) / Gandzasar-Kapan (Ermenistan)

Hibernian (İskoçya) / NSI Runavik (Faroe Adaları) - Asteras Tripolis (Yunanistan)

Chikhura Sachkhere (Gürcistan) / Beitar Jerusalem (İsrail) - Partizani (Arnavutluk) / Maribor (Slovenya)

Genk (Belçika) - Fola Esch (Lüksemburg) / Europa (Cebelitarık) / Priştine (Kosova)

Djurgarden (İsveç) - Mariupol (Ukrayna)

Hajduk Split (Hırvatistan) - Ilves Tampere (Finlandiya) / Slavia Sofya (Bulgaristan)