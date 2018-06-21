Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2014 yılında 12 milyon euroya Bayer Leverkusen’den Liverpool’a transfer olan Emre Can, 4 sezon Premier Lig’de top koşturdu. Emre Can’ın Liverpool ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitti.

Juventus, sabah saatlerinde Torino'ya getirdiği 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İtalyan ekibi, transferi için bonservis bedeli ödemediği Emre Can'a ilk iki sezonunda toplam 16 milyon euro ödeyecek.

Emre Can, geçen sezon Premier League'de 26 maçta forma giyip 3 gol, 5 asistle mücadele etti.