Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, iç transferde Alihan Kubalas'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki stoperin Beştepe Tesisleri'nde, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini 1 yıl uzatan imzayı attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alihan Kubalas, Süper Lig'de MKE Ankaragücü formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayarak, "Başkanımız Mehmet Yiğiner, yöneticilerimiz ve hocamız ile konuştuktan sonra çok sevdiğim Ankaragücü ile sözleşmemi yeniledim. Her zaman olduğu gibi saha içinde ve saha dışında Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde mücadelemi devam ettireceğim. Muhteşem taraftarımız ile Süper Lig'de de başarı yakalayacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Yiğiner ise Alihan Kubalas'ın iki sezondur çok başarılı bir grafik çizdiğine dikkati çekerek, "Alihan, sürekli performansını yükseltebilen bir kardeşimiz. Bizimle iki şampiyonluk yaşayan oyuncumuz ile yola devam etmek güzel. Camiamıza hayırlı olsun. Teknik heyetin raporu doğrultusunda görüştüğümüz ve prensip anlaşmasına vardığımız yerli ve yabancı oyuncular var. Taraftarlarımız sürprizlere hazır olsun." değerlendirmesinde bulundu.