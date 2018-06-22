Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Alvaro Negredo ve Vagner Love istenmemelerine rağmen kalmak için inat edince fırçayı yedi. Beşiktaş Başkan Orman iki oyuncuyla da yaptığı görüşmede sert bir tavır sergiledi. İki suskun golcünün de yıllık ücretlerini kaybetmemek için kalmak istemesine tepkisini koyan Başkan “Bizim önümüzü tıkıyorsunuz. Medenice ayrılmaya çalışıyoruz ama siz etik davranmıyorsunuz. Kimse üzülmeden yollarımızı ayıralım, biz de önümüze bakalım” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ta 6 milyon 350 bin avroluk ücret toplamlarıyla futbol bütçesinin yüzde13’üne denk gelen Alvaro Negredo ve Vagner Love, siyah-beyazlı ekibin yapacağı transferlerin önünde en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılamadığı için Beşiktaş’ta futbol bütçesinin 82 milyon avrodan 50 milyon avroya çekilmesine karar verilmişti.



İnatları inat

Yeni sezon öncesi bu küçülme bile yönetim için büyük sıkıntı oluştururken, 4 milyon 350 bin avro yıllık ücret alan Negredo ve geçen sezonun ortasında yılda 2 milyon avroya imza atan Love’un yüksek maliyetleri, tüm dengeleri alt üst ediyor. Futbol bütçesinde büyük yer işgal eden iki yıldızı bu paralara alan kulüp olmadığı için, forvet transferi yapamayan Beşiktaş diğer bölgeler için düşündüğü takviyelerde de zorlanıyor. Geçen sezon hüsrana yol açan iki oyuncu, yönetimin son çare olarak 1 yıllık ücretleri karşılığında bonservislerinin verilmesini de istememişti.