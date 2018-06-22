Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÇETİN ENGİN

Messi sahada, Maradona tribünde... Birinden bütün dünya patlama bekliyor, gerçek efsane ise tribünde tırnaklarını yiyor... Diego, ‘Ah şimdi sahada olmak vardı’ diye iç geçirirken, kendisini Messi’yle kıyaslayanlar çoktan pişman olmuştu şüphesiz. Evet Arjantin büyük ümitlerle başladığı kupada İzlanda beraberliğinden sonra dün Hırvatistan önünde dağıldı, ikinci turdan fersah fersah uzaklaştı. Takımından çok pazularını çalıştırdığı belli olan Jorge Sampaoli üçlü sürdü Tangocuları sahaya. Haddini bilen Hırvatlar öne bir adam sarkıtan rakibi bir güzel blokladı iki numaralı bölgede. Messi nefes alamadı Brozovic-Vida-Strinic şeytan üçgeninde. İlk yarıda Perisic, Perez patentli tehlikelerle hafif adrenalin yükseldi Nizhny Novgorod’da...

Dere geçerken at değiştiren (yeniden dörtlü defans) Sampaoli takımının sonunu hazırladı âdeta. Kompakt futboldan örnekler veren Hırvatlar ilerleyen bölümde, pres bölgelerini ‘bir tık’ öne taşıdı, açıkça üç puana asıldı. Bir maçta iki farklı sistemin aymazlığı önce kalecisini vurdu Latin ülkesinin. 53’te Caballero arkadaşına vereceği pası artistik gösteriye dönüştürmeye kalkınca kaptırdı; Rebic dönerek tavana astı topu: 1-0. Şoku yaşayan Arjantin’i yeniden ayağa kaldıracak bir lider olmalıydı sahada ama o 10 numara, zihnen daha ilk maçta emekliye ayırmıştı kendini... Rakibinin şaşkın ördekleri andıran hücum denemelerini bloklarında nötrleyen Hırvatlar zekâ ürünü dikine atak kombinasyonlara devam ettiler. 81’de Modric yayın ötesinden alt köşeye mıhladı âdeta topu: 2-0. Önce bir vuruşu direkten Rakitic uzatmada ağları havalandırdığında 16 bileti çoktan Hırvatlara gitmişti bile: 3-0...