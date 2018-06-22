Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Fenerbahçe, son günlerde İngiltere’ye yoğunlaşmış durumda. Sportif Direktör Damien Comolli, listenin ilk sırasında yer alan müstakbel teknik direktör Philliip Cocu’nun öğrencisi Marco van Ginkel için Chelsea’yle pazarlık yapıyor. Geçen sezonu PSV’de kiralık geçiren 25 yaşındaki orta saha için Mavilerle masaya oturan Comolli’nin pazarlıklarda önemli bir aşama kaydettiği belirtiliyor. Cocu’nun oyun planında önemli bir yere sahip Van Ginkel’in de Fenerbahçe’ye gelme arzusu sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Comolli’nin hedefindeki diğer isimler ise Everton’dan Yannick Bolasie ile Tottenham’dan Janssen ile N’kodou. Fransa doğumlu Kongolu Bolasie başta sol kanat olmak üzere hücum hattının tamamında görev alabiliyor. Evertonla görüşmeleri sürdüren Comolli, bir yandan da 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.



Wilshere çılgınlığı

Tottenham’la görüşmelerde ise masaya yatırılan isimlerden birisi geçen sezon da Fenerbahçe’de kiralık olarak görev yapan Vincent Janssen. Hollandalıyı daha ucuza kiralamak için temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle ayrıca 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız forvet Georges-Kevin N’Kodou için pazarlık yapıyor. Avrupa basını kaynaklı haberlerde Fenerbahçe’nin Arsenal’den ayrılacak olan Jack Wilshere’la da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Adı başta Milan olmak üzere bir çok kulüple anılan 26 yaşındaki İngiliz için en ısrarcı kulübün Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Ancak, mali olarak sıkıntıları olan sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olsa bile yıllık yaklaşık 8 milyon avro kazanan Wilshere’ı Türkiye’ye gelme konusunda nasıl ikna edeceği muamma.