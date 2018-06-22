Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ismi ön plana çıktı.

2 sezon önce siyah beyazlı formayı giyen ve özellikle ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğun kazanılmasına büyük katkı sağlayan Kamerunlu forvet için Porto ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Hücum hattında yüksek maliyetli Negredo ve beklenen verim alınamayan Vagner Love'ı elden çıkarmaya çalışan siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao'nun bir türlü yıldızının barışmadığı Aboubakar'ın da Beşiktaş'a dönmeye çok sıcak baktığı kaydedildi.