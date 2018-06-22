Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Cocu ile anlaştı! Phillip Cocu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularına bu haberde cevap vermeye çalıştık. Fenerbahçe Spor Kulübü, Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 47 yaşındaki Hollandalı efsane isim Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. Cocu ile Fenerbahçe'nin anlaştığını Hollanda ekibi PSV de doğruladı. Sosyal medya hesabından Cocu'ya teşekkür eden ve başarılar dileyen PSV, bir de video yayınladı. Yanı sıra Sarı-lacivertliler, PSV'ye veda eden Hollandalı teknik adam ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

PSV'NİN COCU VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'DEN COCU AÇIKLAMASI

Öte yandan Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Phillip Cocu ile 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz yıllarda Hollanda’nın köklü ekiplerinden PSV Eindhoven’ın teknik direktörlük görevini yürüten Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca takımımızın teknik direktörlük görevini yürütecektir.

Kulübümüzle 3 yıllık anlaşmaya varan Phillip Cocu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı’nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum.” İfadelerini kullandı.

Phillip Cocu ile yapılan anlaşmanın ardından Başkanımız Ali Koç ise “1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk Futbolu’na hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.

Phillip Cocu, takımımızla çalışmalara, takımımızın sezon öncesi hazırlık kampı için toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü Samandıra Can Bartu Tesislerimizde başlayacak."

PSV'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

PSV Kulübü Türkçe yayınladığı Cocu paylaşımında, "Beş sezon ve altı kupa. Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder Fenerbahçe'de başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

PHILLIP COCU KİMDİR?

Hollandalı eski millî futbolcu Phillip Cocu, 29 Ekim 1970 yılında dünyaya geldi. Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynadı. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol attı. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirdi. Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Cocu, teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven’ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlendi.

2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven’ın altyapı sorumluluğuna getirildi. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat’ın yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. PSV geçen sezon Philipp Cocu önderliğinde Hollanda’da şampiyon oldu. Philip Cocu önderliğinde PSV, son 4 sezonda 3 kere şampiyon olmayı başardı.