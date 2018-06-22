Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Kostarika maçı canlı skor kaç kaç ve Brezilya Kosta Rika maçı TRT 1 şifresiz canlı anlatım izle gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Dünya Kupasında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Brezilya Kosta Rika maçı canlı skor kaç kaç ve Brezilya Kosta Rika maçı TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. Turnuvaya ilk maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalan Brezilya, 1 puanla 2. sırada bulunuyor. Rakibi osta Rika ise Sırbistan karşısındaki Dünya Kupasındaki ilk maçında mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmış ve kötü bir başlangıç yapmıştı. Bir üst tura çıkmak isteyen turnuvanın favorilerinden olan Brezilya, Kosta Rika karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Kosta Rika ise güçlü rakibi Brezilya karşısında gol veya goller bularak bir üst tur şansını kaçırmak istemiyor. Brezilya Kosta Rika maçının şifresiz canlı anlatımı, skor bilgileri ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

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Brezilya Kosta Rika maçı saat kaçta hangi kanalda?



Brezilya Kosta Rika maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olması beklenen Brezilya Kosta Rika maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak. Brezilya Kosta Rika maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.



Brezilya'dan Kosta Rika'ya büyük üstünlük



Brezilya, Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde bugün karşılaşacağı Kosta Rika'ya karşı oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı



2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında bugün karşı karşıya gelecek Brezilya ile Kosta Rika, tarihlerindeki 11. maçlarına çıkacak. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak Brezilya-Kosta Rika mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.



Brezilya'dan 10'da 9



İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.



İlk randevu 1956'da



İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.



Kosta Rika'nın tek galibiyeti 58 yıl önce



Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.



Brezilya 106. maçında



Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü.

Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

