Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan İsviçre maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Sırbistan, İsviçre ile karşılaşıyor. İlk maçında Kosta Rika'yı mağlup eden Sırbistan, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan, İsviçre karşısında galibiyet peşinde. Peki Sırbistan İsviçre maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Sırbistan - İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasındaki karşılaşma Kaliningrad Stadı’nda oynanacak ve TSİ 21.00’de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk maçında Kosta Rika’yı mağlup eden Sırbistan 3 puanla lider durumda bulunurken, Brezilya ile 1-1 berabere kalan İsviçre 1 puana sahip.

Son maç Yugoslavya döneminde

İki takım son olarak Yugoslavya dağılmadan önce karşı karşıya geldi. Sırbistan’ın Yugoslavya olarak değerlendirilmeye alındığında oynanan 13 maçta, İsviçre’ye karşı galibiyet sayılarında 6-2’lik üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sırbistan’ın attığı 29 gole, İsviçre 16 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 1 Eylül 2001’de İsviçre’de karşı karşıya geldi. O karşılaşmayı Yugoslavya 2-1 galip bitirmeyi bildi.

Sırbistan’ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya’nın katıldıkları ile birlikte toplam 12. turnuvasını yaşayacak. Sırbistan, oynadığı 44 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 65 gol atarken, kalesinde 59 gol gördü.

İsviçre 35. maçında

FIFA dünya sıralamasında 6. sırada bulunan İsviçre ise şampiyonadaki 35. maçını oynayacak. Bugüne kadar 34 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 46 gol atan İsviçre kalesinde ise 60 gole engel olamadı.



Sırbistan Dünya Kupası Kadrosu

Sırbistan Milli Takımı’nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)

Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)



İsviçre Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu

İsviçre Milli Takımı’nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis

Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)