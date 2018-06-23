Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, Tosic’ten sonra bir stoperini daha kaybetmek üzere. Siyah-beyazlıların teknik patronu Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman’la görüşmüş ve Domagoj Vida’nın satılmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Ancak Hırvat stoper için konuşulan rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası’nda önce Nijerya ardından da Arjantin maçlarında oldukça başarılı olan ve kusursuza yakın performanslar sergileyen Vida için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin astronomik ücretler ödemeye hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

30 milyon avroya çıkabilir

Premier Lig’de özellikle son yıllarda ortalama üstü bir stoper için 20 milyon avro civarında bonservis bedeli ödenmesi artık makul karşılanıyor. Mesela geçtiğimiz sezon Michael Keane için Everton, kümede kalmayı zar zor başaran Burnley gibi sıradan bir takıma tam 28,5 milyon avro ödemişti. Dolayısıyla şu anda Dünya Kupası’nın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Vida’nın da transfer olması hâlinde en az 30 milyon avroya gitmesi bekleniyor. Vida için İngiltere’den Liverpool, Tottenham, Leicester City, İtalya’dan da Milan ve Napoli’nin istekli olduğu belirtiliyor.