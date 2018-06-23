Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu birçok Hollandalı teknik adam gibi 4-3-3 sistemini benimseyen bir isim. Takımını genel olarak bu düzende sahaya çıkaran genç çalıştırıcı, buna rağmen dizilişinde rakiplerine göre esneklik de yapabiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde zaman zaman üçlü zaman zaman beşli savunma kurgusu tercih eden Cocu’nun orta saha düzeniyse Fenerbahçe’nin mevcut yapısından farklı. Pas kalitesi ve oyun zekâsı yüksek bir defansif orta sahanın yanında, rakip ceza sahasına koşu yapan ve yapılan ortaları bitirebilen tempolu iki orta saha oyuncusunu tercih eden Hollandalı, bu kurgu sayesinde geçen sezon, şimdi Fenerbahçe’ye transferi de gündemde olan Marco van Ginkel’e kariyerinin en iyi sezonunu yaşatmıştı.



Valbuena sevinecek

Hücumu, enine genişleyen takımda boş alan bulan orta sahalar ve çabuk kanatlar üzerinden şekillendiren Phillip Cocu, özellikle kanat ataklarına verdiği önemle dünya futboluna birçok yıldız sundu. Depay ve Narsingh’in ardından son olarak Dünya Kupası’nda Almanya’yı yıkan golü atan Lozano’nun gelişiminde de başrolü oynayan Cocu’nun Fenerbahçe’de en güvendiği isim geçen sezonun tartışılanı Valbuena olabilir. Savunmada, önde presten ziyade ikinci bölge baskısını tercih eden Hollandalı, takımlarından top kaybının ardından geri dönüp pozisyon almalarını istiyor. Saha yayılımını iyi kontrol eden Cocu, Hollanda’dan çok farklı bir düzeninin hakim olduğu Süper Lig’e uyum sağlayabilirse Fenerbahçe’nin şampiyonluk özlemini noktalayabilir.

Üç senelik imza

Fenerbahçe, PSV Eindhoven ile 4 yılda 6 kupa kazanan 47 yaşındaki Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İlk duyuru “Fenerbahçe’de başarılar” ifadesiyle PSV Eindhoven’dan gelirken hemen ardından Fenerbahçe’de sözleşmeyi doğruladı.

Vitaminsiz Portakal!

Phillip Cocu, Fenerbahçe’yi başarıya taşımaya çalışırken Süper Lig’deki Hollandalı teknik adamların şanssızlığını da kırmaya çalışacak. Zira, Türkiye’de görev yapan Hollandalı hocalar kupa sevinci yaşayamazken, pek de hoş anılarla ayrılmadı. Hiddink, Rijkaard ve Beenhakker gibi isimler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hollandalı teknik adamlar arasında en iyi puan ortalamasını Galatasaray’a altyapı sorumlusu olarak gelip, kendisini A Takım’ın başında bulan Riekerink yakaladı. Advocaat ise Fenerbahçe ile sezonu 3. tamamladı.