Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Tunus maçı canlı skor kaç kaç ve Belçika Tunus maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Dünya Kupasında Belçika ile Tunus karşılaşıyor. Futbol severler ise Belçika Tunus maçı canlı skor kaç kaç ve Belçika Tunus maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linkini internetten araştırıyor. Belçika, İngiltere, Tunus ve Panama'nın yer aldığı G Grubu'nda 2. maçlar başlıyor. Belçika ile Tunus'un mücadele edeceği mücadele saat 15:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. İlk maçta Panama karşısında 3 puanı 3 golle alan Belçika, grupta lider konumda bulunuyor. Tunus ise turnuvadaki ilk maçında İngiltere karşısında 2-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupasına kötü bir başlangıç yapmıştı. Bir üst tur şansını elde etmek isteyen Belçika, Tunus'u da geçerek rahat bir nefes almak istiyor. Tunus ise güçlü rakibi karşısında gol veya goller bularak gruplardan çıkmanın planını yapıyor. Belçika Tunus maçının şifresiz canlı anlatımı, skoru ve maç sonrası özet detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Belçika - Tunus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 15.00'da Spartak Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Jair Marrufo yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

İlk maç 26 yıl önce

Belçika ile Tunus arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. Hazırlık karşılaşmasını ev sahibi takım 2-1 kazandı. İki takım Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda ise grup aşamasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika o şampiyonada 5 puanla gruptan çıkarken, Tunus tek puanını Belçika karşısında aldı ve son sırada kaldı.

Rekabette son karşılaşma ise 4 yıl önce gerçekleşti. Brüksel'de oynanan hazırlık maçını Belçika 1-0 kazanmayı bildi.

Belçika 43. maçında

FIFA dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Belçika, şampiyonadaki 43. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 55 gol atan Belçika, kalesinde ise 66 gol gördü.

Tunus 14. maçında

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor. Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı. Afrika ekibinin Dünya Kupalarında attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi.