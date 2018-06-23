Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Rekabette Meksika üstünlüğü



İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.



İlk maç 1948'de



İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı. Güney Kore ve Meksika ikinci maçlar için ise tam 32 yıl bekledi. ABD'de 1980'de oynanan hazırlık maçını da Güney Kore 1-0 kazandı.



Meksika'dan 5 maçlık seri



Orta Amerika ekibi, Güney Kore karşısında ilk galibiyetini oynadıkları 3. maçta elde etti. Meksika 1981'de ülkesinde oynanan hazırlık maçını 4-0 kazandı. Bu maç Meksika'nın 5 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. Meksika, Güney Kore'yi sırasıyla, 2-1, 2-1, 4-2 ve 3-1 mağlup etti. Güney Kore bu kötü seriye 1999'da oynanan Kore Kupası maçında 1-1'lik beraberlikle dur diyebildi.



Meksika 55. maçında



Latin ekibi, Güney Kore mücadelesiyle birlikte şampiyonadaki 55. maçına çıkacak. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 54 maça çıktı, 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti. 58 gol attı, kalesinde 92 gol gördü. Güney Kore ise Dünya Kupası'ndaki 33. maçına çıkacak. Asya ekibi, 5 galibiyet, 9 beraberlik, 18 yenilgi aldı, 31 gol atıp, 68 gol yedi.