Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya İsveç maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç ile karşı karşıya geliyor. 2014 Dünya Kupası’nın sahibi Almanya, eğer İsveç’e de yenilir, Meksika da Güney Kore’den en az 1 puan alırsa, son şampiyon 2018 Dünya Kupası'na veda edecek. Almanya karşılaşmaya kesin galibiyet parolasıyla çıkıyor. İsveç ise Almanya'ya şoku yaşatmak istiyor. Peki Almanya İsveç maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Almanya - İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta? ​

Saat 21.00'da Fisht Olimpiyat Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de olacak...

4 değişiklik kapıda...

Löw’ün orta alanda Sami Khedira’nın yerine İlkay Gündoğan’ı, performansıyla eleştirilen Mesut Özil’in yerine Marco Reus’u ve Draxler’in yerine Mario Gomez’e şans vereceği öğrenildi. Son idmanda boynundan sakatlanan Hummels’in maça yetişmemesi durumunda ise stoperde Boateng’in partneri Rügider olacak.

İsveç’te ise Güney Kore karşısında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemeyen Victor Lindelöf, ilk 11’deki yerini alacak.

İki takım Dünya Kupası’nda 4 kez karşılaştı, 3 kez Almanlar, 1 kez İsveç kazandı. Genele baktığımızda ise tarafların bundan önceki 36 kapışmasında Almanlar 15 kez, İsveç de 12 kez güldü.

Meksika yedek kulübesinde

Meksika karşısındaki kötü performansıyla büyük eleştirilere maruz kalan Mesut Özil’in, teknik direktör Joachim Löw tarafından yedeğe çekileceği konuşuluyor.

Löw: Bir maçla harcanmaz

Almanya’nın teknik direktörü Joachim Löw, “Kadroda bazı değişiklikler olabilir. Mario Gomez sahada olacak ancak Werner’le birlikte mi forvet oynayacakları henüz net değil. Hummels’in bir sakatlığı bulunuyor. Meksika karşısındaki mağlubiyet elbette bize acı verdi. Ancak bir maçla oyuncuları harcayamayız. Futbolcularımıza olan inancımız tam. Yarın (bu akşam) oyuncuların sahada çok iyi bir geri dönüş sergileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.