Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Vagner Love aşkı Beşiktaş için ızdırap olmaya devam ediyor. Geçen sezon Cenk Tosun’un açığını kapatmak için Alanyaspor’dan transfer edilen Brezilyalı yıldız beklentileri karşılayamadığı gibi sıkıntı vermekten de vazgeçmiyor. Yönetim ilk olarak Love için gelen teklifleri değerlendirmek istedi. Ancak Beşiktaş’tan kazanacağı 2 milyon avro yıllık ücreti hiçbir kulüpte bulamayan Love kalmakta kararlı. Yönetimin Burak Yılmaz transferinde takasta kullanmak istediği Brezilyalı bu teklifi de umursamadı. Trabzon’a gitmeyi kabul etmeyen Love’un, menajerinden gelen “Orada paranı alamazsın. Ekonomik olarak büyük sıkıntı içindeler. Hatta Burak Yılmaz alacakları için kulüple icralık bile oldu” uyarısını dikkate aldığı öğrenildi. Aynı sıkıntıyı Negredo ile yaşadığı için de yeni golcü transferinde istediği boşluğu oluşturamayan yönetim alternatif yollar aramaya devam ediyor.



Mutlu olmazsın

26 Haziran’daki sezon açılışına katılacak olan Vagner Love ile Başkan Fikret Orman, Slovakya kampında yüz yüze görüşme yapacak. Başkan bu görüşmede Brezilyalı futbolcuya “Yeni sezonda seni kadroda düşünmüyoruz” diyecek. Takımda kalması hâlinde forma giyemeyeceğinden dolayı mutsuz olacağı, finansal anlamda yaşattığı sıkıntılardan dolayı Türkiye’den başka bir takımın da kendisini istemeyeceği belirtilecek. Eğer Vagner Love bütün bunlara rağmen kalmak isterse ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Her gün maça çıkmayacağını bile bile antrenmanlara katılacak. Takım arkadaşları tarafından dışlanacak ve İstanbul’da mutsuz günler geçirecek. Brezilyalı oyuncu 2 milyon avro için böylesi bir sezona katlanmak istemezse, ülkesinden gelen düşük ücretli teklifleri değerlendirme yolunu seçecek.