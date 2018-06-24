Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, güçlü bir kadro oluşturmak istiyor. UEFA’nın Finansal Fair Play kısıtlamaları sebebiyle şu ana kadar resmî adımlar atmakta zorlanan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim, yaklaşık bir haftadır Florya’da kamp kurdu. Tecrübeli teknik adam, takımın ihtiyacı olan mevkiler için bonservisi elinde olan ve düşük ücretlerle kiralanabilecek isimler üzerinde çalışma yaptı. Satışı gündemde olan isimler için de planlama yapan İmparator, geçen sezonun yıldızı Garry Rodrigues’in kadroda tutulmasına karar verdi. Terim, topu ileri taşıyan tek oyuncu olma özelliğinden dolayı Rodrigues’in satışına izin vermedi.



Musa can sıktı!

Bu arada gelecek sezon takımda yardımcı santrfor olarak görülmek istenen Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa’nın Dünya Kupası’nda çıkış yapması, sarı-kırmızılı yönetimin bir anlamda planlarını bozdu. Nijerya formasıyla, İzlanda ağlarına attığı harika iki golle değerini yükselten ve talipleri artan hızlı santrfor, bunun yanı sıra eski kulübü CSKA Moskava kulübüne yeniden yeşil ışık yakması Galatasaray transfer komitesinin canını sıktı. Ancak Ahmed Musa için Leicester City ile görüşmeler devam edecek. Öte yandan Terim, Dünya Kupası’nda görev yapan oyuncular dışındaki isimlerin hepsinin perşembe günkü Florya’da olmasını istedi.

CENGİZ G.SARAY’IN ÖNEMİNİ ANLATTI

Galatasaray’ın 21. şampiyonluğu kapsamında etkinlikler Konya’da da gerçekleşti. Konya Galatasaraylılar Derneği’nin organize ettiği kutlamalara katılan başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftarının, sadece sayısal değil, kültürel ve niteliksel anlamda çok değerli bir bütün olduğunu vurgulayarak “Galatasaray Türkiye’nin çimentosudur, tabii ki sosyal anlamda diğer rakiplerimizle birlikte. Birleştirici, sıkıntı ve üzüntülere karşı bir teselli noktasıdır. Galatasaray, dünyada yaklaşık 100 milyon sempatizanı olan dev bir camiadır” ifadesini kullandı.