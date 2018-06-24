Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Panama maçı canlı skor kaç kaç ve İngiltere Panama maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki bu haberde yer alıyor. Dünya Kupasında İngiltere ile Panama karşılaşıyor. Futbol severler ise İngiltere Panama maçı TRT 1 canlı izle ve İngiltere Panama maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları sorguluyor. İlk maçta Tunus ile karşılaşan ve mücadeleden 2-1 galip ayrılan İngiltere, Panama karşısında da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak bir üst tur şansını elde etmek istiyor. Panama ise 3-0'lık Belçika mağlubiyetiyle birlikte kötü başladığı Dünya Kupasında güçlü rakibi İngiltere'yi yenerek adından söz ettirmek istiyor. İngiltere Panama maçının şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık detayları ve maç sonrası özet görüntüleri ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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İngiltere - Panama maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere-Panama mücadelesi, Nizhny Novgorod Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Maguire, Stones, Walker, Trippier, Young, Henderson, Lingard, Loftus-Cheek, Sterling, Kane

Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez

İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Nick Pope, Jordan Pickford, Jack Butland

Defans: Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, Ashley Young

Orta saha: Eric Dier, Jordan Henderson, Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek

Forvet: Raheem Sterling, Harry Kane, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Danny Welbeck

İngiltere 64. maçında

Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası heyecanını yaşıyor. İngilizler, 1966’da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. İngiltere, o günden sonra katıldığı 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi.

Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 63 maçta 27 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 81 gol atan İngiltere, kalesinde 57 gol gördü. İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu, 1986 ve 1990’daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.

Panama 2. karşılaşmasında

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası’na ilk kez katılan Panama, organizasyondaki 2. maçına çıkacak. Dünya sıralamasında 55. basamakta yer alan Panama, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Belçika’ya 3-0 mağlup olmuştu. 2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı. Jamaika, Kosta Rika, Haiti’nin bulunduğu B Grubu’nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3’üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nın yolunu tuttu.



