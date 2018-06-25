Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yeni golcüsünün kim olacağı, transferde en çok merak edilen konulardan biri. Burak Yılmaz ve Daniel Sturridge gibi yıldızların önüne çıkan biri isim var şu anda: Vincent Aboubakar... Siyah-beyazlıların kiralama teklifinde bulunduğu Porto’da forma giyen Kamerunlu santrfor için Teknik Direktör Şenol Güneş de oldukça istekli. Başarılı çalıştırıcı, takıma geldiğinde taraftarlara saç baş yolduran Aboubakar’ın tam bir gol makinesine dönüşmesinde önemli rol oynamıştı. Yıldız oyuncunun yeniden takıma kazandırılması ise kolay değil. Porto yönetimi kiralamaya değil, satışa daha sıcak bakıyor. Ancak siyah-beyazlı yöneticilerin bütçe kısıtlaması sebebiyle maliyeti çok yüksek olan oyuncuyu kiralamaktan başka çaresi yok. Bunu bilen Şenol Güneş de “Aboubakar gelirse takımı şampiyon yapar” diyerek yöneticilere gaz verdi.

Marsilya da istiyor

Beşiktaş’ın kurmayları bir sezon önce siyah-beyazlı formayı giyen Senegalli golcü için Porto’nun cevabını bekliyor. Portekiz ekibiyle başarılı bir sezon geçirmesine rağmen yönetim ve teknik ekiple yaşadığı problemler sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Vincent Aboubakar’ın, Beşiktaş’ın ilgisine olumlu cevap verdiği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Aboubakar için Fransa’nın Marsilya Kulübü’nün de devreye girdiği ileri sürüldü. Fransız basınında çıkan haberlerde serbest kalma bedeli 50 milyon avro olan yıldız golcü için Marsilya’nın 30 milyon avroluk bir teklifte bulunacağı iddiaları gazetelerde yer aldı. Marsilya yetkilileri de Aboubakar’le ilgilendiklerini doğrularken, 30 milyon avroluk rakamın doğru olmadığını belirttiler.