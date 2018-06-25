Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Tarragona şehrinde devam eden 18. Akdeniz Oyunlarında dün Türkiye fırtınası esti. Millî haltercimiz Daniyar İsmailov koparmada 152, silkmede ise 179 kiloyla iki altın madalya kazanarak kafileyi sevince boğdu. Kadınlarda 53 haltercimiz Ayşegül Çakın ise silkmede 114 kiloyla oyunlar rekoru kırarak altın, koparmada 86 kilo ile bronz madalya elde etti. Okçulukta Mete Gazoz, Sloven rakibi Gasper Strajhar’ı 6-2 yenerek şampiyon olurken başarılar bununla sınırlı değildi.

Havuzda 3 madalya

Yüzmede Viktoria Zeynep Güreş 200 metre karışıkta, Ekaterina Avramova da 100 metre sırtüstünde gümüş madalya kazandı. Berkay Ömer Öğretir ise 100 metre kurbağalamada üçüncü geldi. Klasik Yay Okçuluk Kadın Millî Takımı, 3’üncülük maçında İtalya’yı 6-0 yenerek bir madalya daha getirdi. Okçumuz Aybüke Aktuna İspanyol rakibi Alicia Marin’i 6-4 yenerek bronz basamağına çıkarken, Erkek Jimnastik Millî Takımı ikincilik, karatede Meltem Hocaoğlu üçüncülük elde etti.