Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Dünya Kupası’nın favorilerinden İngiltere, G Grubu’nda oynadığı ikinci maçta zayıf rakibi Panama’yı gole boğdu: 6-1. Son iki Dünya Kupası’nı Pep Guardiola’nın çalıştığı ülkelerin kazanması nedeniyle birçok futbol otoritesi tarafından kupanın gizli favorisi olarak gösterilen İngilizleri galibiyete taşıyan goller John Stones (2), Harry Kane (3) ve Jesse Lingard’dan geldi. Karşılaşmaya Tunus maçında olduğu gibi yine 3-5-2 düzeniyle başlayan Gareth Southgate’in takımı, ilk devreyi 5-0 önde tamamlarken ikinci yarıyı âdeta aktif dinlenmeyle geçirdi.

Kane ilk sırada

Maç boyunca yüzde 93 pas yüzdesiyle oynayan İngiltere Millî Takımı’nın golcüsü Harry Kane Panama’ya attığı gollerle kupadaki gol sayısını beşe yükseltti ve gol krallığı yarışında ilk sıraya oturdu. Panama adına ise Baloy’un golü finallerdeki ilkti. Bu sonucun ardından İngiltere’nin puanı, averajı, attığı gol sayısı ve yediği gol sayısı Belçika ile eşitlenirken, iki takım arasında 28 Haziran Perşembe günü oynanacak karşılaşma G Grubu’nun liderini belirleyecek. Grubun diğer maçında ise puansız iki takım Panama ile Tunus karşı karşıya gelecek.