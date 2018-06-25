Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. UEFA kısıtlamaları sebebiyle asgari masrafla hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılılar için takımın eski yıldızı Johan Elmander de çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Avrupa’da oyuncu taraması yapan İsveçli, Norveç’in Hammarby takımında forma giyen 20 yaşındaki Sander Svendsen’i önerdi. Bu oyuncunun gelişimini tamamladığında yüksek fiyatlara satılabileceğini belirten Elmander, Kuzey ülkelerini taramaya devam ettiğini elinde geniş bir liste olduğunu da teknik direktör Fatih Terim’e iletti. Elmander, kulübüyle 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi olan bu oyuncunun düşük bir fiyata alınabileceği de vurguladı.

Adadan haberler kötü

Öte yandan Stoke City’ye satılan Badou Ndiaye’nin kiralanması için de girişimler yapılırken şimdilik durum iç açıcı değil. Senegallinin menajerinin oyuncusunun Galatasaray’a gelmesi için yıllık en az 4 milyon avro garanti para talep ettiğini iletti. Ndiaye’nin 1 yıllık kiralama bedeli de 6 milyon seviyesine çıkınca iş zora girdi. Adadaki bir başka sevda Jason Denayer için de Manchester City işi yokuşa sürmeye başladı. City, Denayer’i artık kiralamak istemediklerini, talip olan kulübün kesinlikle bonservis ödemek zorunda olduğunu sarı-kırmızılılara bildirdi. City, 2020’ye kadar sözleşmesi olan Denayer için 12 milyon sterlin bonservis ücreti belirledi.