Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65 kg’da Selahattin Kılıçsallayan Mısırlı İbrahim Aly’i (12-2) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi yarı finalde Avrupa 3.’sü Sırp Steven Micic ile karşılaşacak. 74 kg’da Muhammet Demir İspanyol Lopez Torres Agusti’yi (10-0) sayı tuşuyla yendi. Demir, yarı finalde Dünya Şampiyonu Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marques ile karşılaşacak. 97 kg’da Yunus Emre Dede, Yunan Timofei Xenidis’i (7-6), Cezayirli Farad Mohammed’i (7-3) yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Yunus Emre, yarı finalde Rus asıllı Makedon Muhammedhadci Nurov ile karşılaşacak.

86 kg’da Ahmet Bilici sıklette 5 güreşçi olduğu için Nordic sisteminde tüm rakipleri ile karşılaşıyor. Serbest stilde yarı finaller TSİ 18.00’da, Grekoromen Finalleri ise saat 19.00’da başlayacak.