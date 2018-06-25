Suudi Arabistan Mısır maçı canlı skor kaç kaç ve Suudi Arabistan Mısır maçı TRT 1 şifresiz canlı anlatım izle detayları burada yer alıyor. Dünya Kupasında Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Suudi Arabistan Mısır maçı şifresiz canlı anlatımı ve Suudi Arabistan Mısır canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada yer alıyor. Rusya, Uruguay, Mısır ve Suudi Arabistan'ın yarıştığı A Grubunda son maçlar başlıyor. İlk maçta Rusya karşısında 5-0, ikinci maçta da Uruguay ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Suudi Arabistan, 0 puanla son sırada bulunuyor. Mısır ise Uruguay karşısında 1-0, Rusya'ya da 3-1 mağlup ayrıldı ve toplamda 0 puanla 3. sırada yer bulunuyor. Suudi Arabistan Mısır maçının şifresiz canlı anlatımı, anlık skoru ve maçın özet detayları da turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.
Suudi Arabistan - Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta?
25 Haziran Pazartesi günü saat 17:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...
Muhtemel 11'ler...
Suudi Arabistan
Al-Mayoof
Al-Burayk
Hawsawi
Albulayhi
Shahrani
Al-Mogahwi
Otayf
Dawbsari
Faraj
Bahebri
Muwallad
Mısır
El-Shenawy
Fathy
Gabr
Hegazi
Shafy
Elneny
Hamed
Said
Trezeguet
Salah
Mohsen