Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Mısır maçı canlı skor kaç kaç ve Suudi Arabistan Mısır maçı TRT 1 şifresiz canlı anlatım izle detayları burada yer alıyor. Dünya Kupasında Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Suudi Arabistan Mısır maçı şifresiz canlı anlatımı ve Suudi Arabistan Mısır canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada yer alıyor. Rusya, Uruguay, Mısır ve Suudi Arabistan'ın yarıştığı A Grubunda son maçlar başlıyor. İlk maçta Rusya karşısında 5-0, ikinci maçta da Uruguay ile oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Suudi Arabistan, 0 puanla son sırada bulunuyor. Mısır ise Uruguay karşısında 1-0, Rusya'ya da 3-1 mağlup ayrıldı ve toplamda 0 puanla 3. sırada yer bulunuyor. Suudi Arabistan Mısır maçının şifresiz canlı anlatımı, anlık skoru ve maçın özet detayları da turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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Suudi Arabistan - Mısır maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Haziran Pazartesi günü saat 17:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Suudi Arabistan

Al-Mayoof

Al-Burayk

Hawsawi

Albulayhi

Shahrani

Al-Mogahwi

Otayf

Dawbsari

Faraj

Bahebri

Muwallad

Mısır

El-Shenawy

Fathy

Gabr

Hegazi

Shafy

Elneny

Hamed

Said

Trezeguet

Salah

Mohsen