İran Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Portekiz, İran ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, Fas'ı yenerek puanını 4'e çıkartmıştı. İran ise ilk maçında Fas'ı yenerek 3 puana yükselmişti. İki takım da gruptan çıkmak adına galibiyet peşinde. Peki İran Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...
İran - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta?
25 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...
Muhtemel 11'ler...
İRAN
Beiranvand
Rezaeian
Hosseini
Pouraliganji
Safi
Jahanbakhsh
Ebrahimi
Ezatolahi
Amiri
Ansarifard
Azmoun
PORTEKİZ
Patricio
Soares
Pepe
Fonte
Guerreiro
Silva
Moutinho
Carvalho
Fernandes
Ronaldo
Guedes