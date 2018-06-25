Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında Portekiz, İran ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz, Fas'ı yenerek puanını 4'e çıkartmıştı. İran ise ilk maçında Fas'ı yenerek 3 puana yükselmişti. İki takım da gruptan çıkmak adına galibiyet peşinde. Peki İran Portekiz maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İran - Portekiz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

İRAN

Beiranvand

Rezaeian

Hosseini

Pouraliganji

Safi

Jahanbakhsh

Ebrahimi

Ezatolahi

Amiri

Ansarifard

Azmoun

PORTEKİZ

Patricio

Soares

Pepe

Fonte

Guerreiro

Silva

Moutinho

Carvalho

Fernandes

Ronaldo

Guedes