İspanya Fas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya, Fas ile karşı karşıya geliyor. Grubunda lider olan İspanya, turnuvada şansı kalmayan Fas ile karşılaşıyor. Peki İspanya Fas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...
İspanya - Fas maçı hangi kanalda, saat kaçta?
25 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...
İki takımın muhtemel 11'leri...
İSPANYA
De Gea
Carvajal
Pique
Ramos
Alba
Thiago
Busquets
İniesta
İsco
D.Silva
D.Costa
FAS
Mohamedi
Dirar
Benatia
Costa
Hakimi
Boussoufa
Ahmadi
Amrabat
Belhanda
Ziyech
Kaabi