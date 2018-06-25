Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Fas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası B Grubu son maçında İspanya, Fas ile karşı karşıya geliyor. Grubunda lider olan İspanya, turnuvada şansı kalmayan Fas ile karşılaşıyor. Peki İspanya Fas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İspanya - Fas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

İki takımın muhtemel 11'leri...

İSPANYA

De Gea

Carvajal

Pique

Ramos

Alba

Thiago

Busquets

İniesta

İsco

D.Silva

D.Costa

FAS

Mohamedi

Dirar

Benatia

Costa

Hakimi

Boussoufa

Ahmadi

Amrabat

Belhanda

Ziyech

Kaabi