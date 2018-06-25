Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Fransa Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Formula 1'de sezonun 8. ayağı, Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.
"Pole" pozisyonunda başladığı yarışta 1.30.11.385'lik süresiyle bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşan Hamilton, bu sezonki 3'üncü, kariyerinin 65'inci birinciliğini elde etti.
Liderin 7.090 saniye gerisinde Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı Max Verstappen ikinci, 25.888 saniye arkasında Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen ise üçüncü sırayı aldı.
Bu sonuçla puanını 145'e çıkaran Hamilton, Vettel'i geçerek pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 1 Temmuz'da yapılacak.
İlk 10
Fransa Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Sebastian Vettel (Ferrari)
6. Kevin Magnussen (Haas Ferrari)
7. Valtteri Bottas (Mercedes)
8. Carlos Sainz (Renault)
9. Nico Hulkenberg (Renault)
10. Charles Leclerc (Sauber Ferrari)
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 131
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 92
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 83
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 237 puan
2. Ferrari: 214
3. Red Bull: 164
4. Renault: 62
5. McLaren: 40