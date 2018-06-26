Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarlarını sevince boğacak haber Portekiz’den geldi. Bir süredir golcü arayan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Vincent Aboubakar transferinde sona yaklaştı. Kamerunlu yıldız için Porto’ya giden transfer heyeti, Aboubakar’ın tekrar siyah-beyazlı formayı giymesi yolunda büyük yol kat etti. İlk etapta Porto kulübü, golcü oyuncunun kiralık olmadığını iletmişti. Pes etmeyen yöneticiler görüşmelere devam etti. Önceki günkü haberimizde yer aldığı gibi Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “Aboubakar gelirse takımı şampiyon yapar” sözleri üzerine yeniden atağa kalkan transfer heyeti, Portekiz kulübünü ikna etti. Sıkı pazarlıkların ardından Kamerunlu yıldızın 1 yıllığına Beşiktaş’a kiralanması yolunda anlaşmaya varıldı.



Tek pürüz kaldı

Gelişmeler her ne kadar sevindirici olsa da, bomba transferin önünde tek bir engel var. Porto kulübü, satın alma opsiyonu konusunda ikna edilemedi. Beşiktaşlı yöneticiler gelecek sezon sonunda 12 milyon avro ödediği taktirde Aboubakar’ın bonservisini almak istiyor. Ancak Porto ise 15 milyon avroda diretiyor. Bugün taraflar tekrar masaya oturacak ve satın alma opsiyonu konusunda orta yolu bulmaya çalışacak. Görüşmeden olumsuz bir sonuç çıkması beklenmiyor. Bu arada Vincent Aboubakar da önceki sezon gibi yine kiralık olarak forma giyeceği Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon avro alacak. Kamerunlu yıldız bugün resmi anlaşmasının gerçekleşmesi hâlinde Beşiktaş’ın İstanbul’da başlayan yeni sezon çalışmalarına dahil olacak.