Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasıyla coşan Fenerbahçe’de Fransız Sportif Direktör Damien Comolli ile Hollandalı Teknik Direktör Phillip Cocu’nun kuracağı takım şekillenmeye başladı. Cocu’yu yarın basın önüne çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hocanın hemen ardından imza şovunu futbolcularla sürdürmeyi planlıyor. Fenerbahçe’nin imza şovunun Hollandalı orta saha Marco van Ginkel’le başlaması bekleniyor. Hem Chelsea hem de futbolcuyla anlaşan sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta sahayı Perşembe günü yapılacak sezon açılışına yetiştirmek için yoğun bir çaba içinde. Ginkel’in yanı sıra, Comolli’nin gözdelerinden, bonservisi elinde olan Fransız sağ açık Jonathan Bamba’yla da anlaşma sağlandı. Comolli, Bamba ile yıllığı 1,6 milyon avrodan 3 senelik sözleşme için el sıkıştı. Fenerbahçe, stoper Yerry Mina’yı kiralamak için Barcelona’yla anlaşırken, Kolombiyalı oyuncunun Dünya Kupası sonrası kadroya katılacağı öğrenildi.

Sözünü tutacak

Katalan ekibiyle Aleix Vidal ve Andre Gomes için pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertliler, Premier Lig’e veda eden Swansea’nin Surinam asıllı Hollandalısı Luciano Narshing için girişimlerini de hızlandırmış durumda. Cocu’nun PSV’den öğrencisi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun eski hocasından gelen davete sıcak bakması bu transferde Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor. Kendi imza töreninde yeni transferlerin tamamını sezon başı kampına yetiştirmek istediğini söyleyen Sportif Direktör Damien Comolli, sözünü tutmak için büyük gayret sarf ederken, gelişmeler Fransız’dan yana gözüküyor.

Dost bekleyişi

Fenerbahçe, golcü adaylarından Bas Dost için FIFA’nın vereceği kararı bekliyor. Sporting Lisbon’la sözleşmesini fesheden 29 yaşındaki Hollandalı serbest oyuncu statüsünde olmasına rağmen, FIFA’nın Portekiz ekibi adına belirleyeceği rakam transferde etkin olacak. Bas Dost ve menajeriyle görüşen, Sportif Direktör Damien Comolli hamlesini FIFA’nın açıklayacağı rakama göre yapacak. Sporting’in 11,85 milyon avroya aldığı Hollandalının piyasa değeri 22 milyon avroya kadar yükselmişti.